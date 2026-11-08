Бумажные салфетки уходят в прошлое: как работает шведская альтернатива

По оценке поставщика, одна многоразовая тряпка способна заменить до 18 рулонов бумажных полотенец

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Для ежедневной уборки кухни все чаще используют шведские тряпки – многоразовые салфетки из целлюлозы и хлопка. Ими вытирают пролитую воду, стол и рабочие поверхности, сокращая расход одноразовой бумаги.

Об этой альтернативе бумажным полотенцам пишет Dnevno.hr. Вместо нового листа для каждого небольшого пятна домохозяйства берут салфетку, которую после использования достаточно сполоснуть и отжать.

Почему шведская тряпка напоминает одновременно бумагу и губку

В сухом виде такое изделие похоже на плотный бумажный лист. От воды оно становится мягким и гибким, как обычная кухонная тряпка. Сочетание растительных волокон помогает материалу выдерживать повторное намокание и очистку, не распадаясь после первого использования.

Поставщик Jay-Line заявляет, что его шведская тряпка впитывает жидкость в объеме до 20 собственных масс и выдерживает до 200 стирок. Эти характеристики относятся к конкретному товару: именно для него компания приводит оценку замены рулонных полотенец.

Когда салфетка набрала воды, ее отжимают и продолжают уборку. Это удобно для большой лужи или поверхности, которую нужно протереть несколько раз. Материал также выдерживает более интенсивное трение, чем размокшая бумага, и не оставляет после себя мелких бумажных клочков.

Как стирать и сушить многоразовые салфетки

Бренд Koh для своих Swedish Dishcloths рекомендует после каждого использования тщательно смывать остатки пищи и чистящих средств, осторожно отжимать воду и сушить изделие расправленным или подвешенным. Сильно выкручивать его не следует: это ускоряет разрушение волокон.

Бережное отжимание и сушка в расправленном виде помогают сохранить волокна Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Для еженедельной гигиенической очистки Koh предлагает несколько способов: обычный цикл в посудомоечной машине на верхней полке, кипячение в течение 2–3 минут или деликатную машинную стирку при температуре 30 °C. Для этих салфеток бренд запрещает отбеливатель, кондиционер и сушильную машину. После очистки их оставляют высыхать на воздухе.

При ежедневном использовании одна тряпка Koh служит до трех месяцев. Признаки износа – истончение, разрывы, ухудшение впитывания воды или запах, который не исчезает после промывания. Влажное изделие не стоит оставлять скомканным у раковины: правильная сушка является частью ухода.

От чего зависит экономия и польза для окружающей среды

Многоразовые салфетки сокращают количество использованных листов и необходимость постоянно покупать новые рулоны. Они также компактнее больших упаковок бумажных полотенец. Фактическая экономия зависит от частоты уборки, ухода и привычного потребления одноразовых изделий в конкретном доме.

Экологический результат связан и с затратами на стирку. Руководительница технической программы оценки жизненного цикла в Институте устойчивого развития Голизано Рочестерского технологического института Кимберли Боден в комментарии The Guardian объяснила:

"Все действительно зависит от обстоятельств. Возможно, сырья нужно меньше, но не используем ли мы больше воды и энергии, чтобы поддерживать изделие в чистоте?", – сказала Кимберли Боден.

Ее коллега, руководитель технической программы устойчивого дизайна Брайан Гилтон советует сокращать эти затраты, добавляя тряпки к загрузке, которую и так собирались стирать. Для обычных кухонных дел это позволяет использовать многоразовое изделие без отдельного цикла очистки. Бумажные полотенца остаются практичными для загрязнений, после которых использованный материал удобнее сразу выбросить.

Как сообщал "Телеграф", в супермаркетах "Сільпо" появились бумажные салфетки с забавным дизайном. В серии "Потойбічний світ" есть три варианта.