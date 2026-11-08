Проверьте деньги в кошельке: НБУ постепенно изымает две популярные купюры

Украинцам не придется проходить специальную процедуру обмена банкнот

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Национальный банк Украины постепенно выводит из обращения банкноты номиналом 50 и 200 грн, выпущенные в 2003–2007 годах. Вместо них в обращении останутся купюры тех же номиналов современного поколения.

Об изъятии старых денег сообщил Telegram-канал "Україна:Політика/Новини".

Как старые банкноты будут изымать из обращения

Замена будет происходить за счет обычного движения наличных: украинцы будут расплачиваться старыми купюрами в магазинах, аптеках и на АЗС. Когда эти деньги будут поступать в банки, их будут направлять на изъятие.

В НБУ объяснили, что старые купюры, которые поступят в банки, больше не будут возвращать в обращение. Их передадут в Национальный банк, где пересчитают и утилизируют.

Старые купюры будут изымать после того, как они поступят в банки

Зачем НБУ заменяет 50 и 200 грн

Регулятор называет две причины такого решения: повышение качества наличных денег и оптимизацию их обращения. Постепенная замена старых купюр 50 и 200 грн должна завершить обновление банкнотно-монетного ряда гривны.

"В результате банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это повысит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении", – отметили в Национальном банке.

Как сообщал "Телеграф", украинка нашла купюру номиналом 50 гривен с редким номером и спросила в Threads, сколько за нее могут заплатить коллекционеры.