Потепление резко сменится заморозками и осадками. Когда Киеву ждать непогоду

Надо одеваться потеплее

В Киеве держится сухая погода и потепление. Однако в ближайшие дни город посетит непогода в виде сильных-крепких ветров, осадков и заморозков.

Небольшие заморозки состоятся в пятницу ночью. Об этом сообщили синоптики с сайта Meteofor.

В среду, 20 ноября, небо над столицей будет облачным. Дождей не предполагается. Воздух днем прогреется до +11 градусов, а ночью охладился до +2 градусов. Синоптики также предупреждают о порывах сильного ветра в течение утра-вечера — 10-16 м/с.

На следующий день, 21 ноября, предполагается ухудшение погоды — дожди со снегом и резкое похолодание. Осадки должны пройти в первой половине дня. Днем температура вырастет до +2 градусов, хотя ночью будет значительно теплее – +10 градусов. Наибольшая сила ветров предполагается в ночное время – сильные 11 м/с.

В первой половине пятницы, 22 ноября, ожидается небольшое прояснение, но днем небо затянут тучи и начнется сильный снег. Вечером он плавно сменится дождем. Показатели термометров днем не превысят +1 градуса, а ночью прогнозируются небольшие морозы — до -1 градуса. Максимальные порывы ветра будут во второй половине суток – сильные 11-13 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в течение 20 ноября в Украине ожидается опасная погода. Синоптики поделились прогнозом.