Один из крупнейших банков Украины планирует потратить 139 миллионов на чистоту
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Закупку услуг поделили на пять лотов
АО "Ощадбанк" приступил к тендерной процедуре на закупку услуг по уборке своих помещений и прилегающих территорий. Ожидаемая стоимость услуг составляет более 139 миллионов гривен.
Об этом стало известно из объявления на платформе публичных закупок "Prozorro". В рамках тендера предусмотрена ежедневная и периодическая уборка 1247 объектов, среди которых офисы центрального аппарата Ощадбанка и областные управления и их подразделения по всей Украине.
Срок предоставления услуг – 12 месяцев. Общая стоимость закупки составляет 139631442,46 грн. Заказ распределен на пять лотов в зависимости от регионов.
Общая стоимость первого лота 45,4 млн грн. В него входят 391 объект, среди которых:
- Центральный аппарат,
- Управление по г. Киеву и Киевской области,
- Винницкое, Житомирское, Черниговское, Черкасское областные управления.
Стоимость второго лота 49 млн грн. Он включает 422 объекта, расположенных в следующих регионах:
- Днепропетровская, Харьковская, Одесская области,
- Полтавская, Николаевская, Сумская, Кировоградская, Запорожская области.
В состав третьего лота входят 375 объектов в западных регионах Украины:
- Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая области,
- Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.
Общая стоимость лота: 39,1 млн. грн.
Для четвертого лота выделено 1,17 млн. грн. 1Сюда входят 10 объектов Херсонской области.
Пятый лот включает 49 объектов, расположенных в Донецкой области. Общая стоимость: 4,78 млн грн.
Для участия в тендере компании должны иметь материально-техническую базу, в частности, уборочное оборудование и транспорт. Обеспечить квалифицированных работников: уборщиков, дворников и охранников труда. А также должны подтвердить опыт выполнения аналогичных договоров.
Электронные торги пройдут на платформе "Prozorro". Участники должны предоставить полный пакет документов, включая технические спецификации и гарантии качества.
Сроки подачи предложений: уточнение условий – в течение 7 дней после объявления; представление предложений – в течение 5 дней после окончания уточнений.
Ранее "Телеграф" писал, что во время войны на Днепропетровщине планируют строительство ЦНАПа. На реализацию плана готовы потратить более 64 миллионов гривен.