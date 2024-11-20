Один из крупнейших банков Украины планирует потратить 139 миллионов на чистоту

Закупку услуг поделили на пять лотов

АО "Ощадбанк" приступил к тендерной процедуре на закупку услуг по уборке своих помещений и прилегающих территорий. Ожидаемая стоимость услуг составляет более 139 миллионов гривен.

Об этом стало известно из объявления на платформе публичных закупок "Prozorro". В рамках тендера предусмотрена ежедневная и периодическая уборка 1247 объектов, среди которых офисы центрального аппарата Ощадбанка и областные управления и их подразделения по всей Украине.

Срок предоставления услуг – 12 месяцев. Общая стоимость закупки составляет 139631442,46 грн. Заказ распределен на пять лотов в зависимости от регионов.

Общая стоимость первого лота 45,4 млн грн. В него входят 391 объект, среди которых:

Центральный аппарат,

Управление по г. Киеву и Киевской области,

Винницкое, Житомирское, Черниговское, Черкасское областные управления.

Стоимость второго лота 49 млн грн. Он включает 422 объекта, расположенных в следующих регионах:

Днепропетровская, Харьковская, Одесская области,

Полтавская, Николаевская, Сумская, Кировоградская, Запорожская области.

В состав третьего лота входят 375 объектов в западных регионах Украины:

Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая области,

Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

Общая стоимость лота: 39,1 млн. грн.

Для четвертого лота выделено 1,17 млн. грн. 1Сюда входят 10 объектов Херсонской области.

Пятый лот включает 49 объектов, расположенных в Донецкой области. Общая стоимость: 4,78 млн грн.

Для участия в тендере компании должны иметь материально-техническую базу, в частности, уборочное оборудование и транспорт. Обеспечить квалифицированных работников: уборщиков, дворников и охранников труда. А также должны подтвердить опыт выполнения аналогичных договоров.

Электронные торги пройдут на платформе "Prozorro". Участники должны предоставить полный пакет документов, включая технические спецификации и гарантии качества.

Сроки подачи предложений: уточнение условий – в течение 7 дней после объявления; представление предложений – в течение 5 дней после окончания уточнений.

Ранее "Телеграф" писал, что во время войны на Днепропетровщине планируют строительство ЦНАПа. На реализацию плана готовы потратить более 64 миллионов гривен.