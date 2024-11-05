В Киевской области детей будут учить управлять дронами? Уже объявили многотысячный тендер

Торги еще не прошли

В Борисполе в Киевской области решили закупить для учебного кабинета "Защита Украины" симуляторы управления дронами. Для этого был объявлен специальный тендер.

Информация об этом опубликована на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro. Там отмечается, что ожидаемая стоимость закупки составляет 737 тысяч гривен.

Заказчиком выступило Управление образования и науки Бориспольского городского совета. Планируется закупить симуляторы управления дронами с наборами для демонстраций полетов. Они должны быть поставлены заказчику до 20 декабря 2024 года.

Согласно тендерной документации, в перечень предметов закупки входят:

2 комплекта аппаратной части для педагогического работника (улучшенные): с декстопным компьютером, монитором не менее 21.5’’ и дискретной видеокартой, VelociDrone;

10 комплектов аппаратной части учащегося: с декстопным компьютером, монитором не менее 18" и дискретной видеокартой, VelociDrone;

10 наборов для демонстраций полетов тип 2.

Для справки. VelociDrone – это динамичный многопользовательский и однопользовательский FPV-симулятор гонки дронов. Его используют для обучения и тренировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области собираются модернизировать систему оповещения и только на проектную документацию потратит миллионы. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.