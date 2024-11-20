"Интересные" тендеры: на Буковине хотят почти два года ремонтировать менее 10 километров дорог за 274 миллиона гривен

Два тендера на ремонт дорог объявили 19 ноября

В Черновицкой области объявлены два крупных тендера на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. Общая стоимость проектов составляет почти 274 миллиона гривен.

Первый тендер касается капитального ремонта автомобильной дороги О26014 Острица – Молодея – Валя-Кузьмина. Работы планируется провести на участке от 1,7 до 5 км. Ожидаемая стоимость работ составляет 131,8 миллиона гривен.

Согласно тендерной документации, в смету включили даже демонтаж деревянных опор дорожных знаков и разборку вручную щитов и табличек к ним. В ходе ремонтных работ, очевидно, планируют выкорчевать небольшой лесок. Потому как в статье расходов указана нагрузка на самосвалы 10,5 т кустарников.

Второй проект предусматривает капитальный ремонт автомобильной дороги О26165, которая является объездной дорогой Сторожинца. Ремонтные работы охватят участок с начала дороги до 2,6 км. На этот проект планируется потратить 142,1 миллиона гривен. Решение о капитальном ремонте этого участка было принято еще в мае 2023 года.

Собственно, проблема объездной дороги возле г. Сторожинец существует от 10 ноября 2022 года, когда на Буковине открыли КПП "Красноильск – Виковую де Сус". С тех пор большинство грузовиков ехало через центр города. И каждый год на нее тратят бюджетные средства, мотивируя это тем, что из-за войны в Украине объездную отремонтировать полноценно, как это планировалось в 2022 году, невозможно.

Ранее в Черновицкой области уже объявляли "заоблачный" тендер. Тогда, учитывая расчеты, дорожную разметку хотели наносить почти в 10 слоев.

Недавно "Телеграф" рассказывал, как в Донецкой области будут обслуживать дорогу в прифронтовом районе за "круглую" сумму. Из бюджета выделят более 200 млн. грн.