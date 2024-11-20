Один з найбільших банків України планує витратити 139 мільйонів на чистоту

Закупівлю послуг поділили на п'ять лотів

АТ "Ощадбанк" розпочав тендерну процедуру на закупівлю послуг з прибирання своїх приміщень і прилеглих територій. Очікувана вартість послуг становить понад 139 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з оголошення на платформі публічних закупівель "Prozorro". У рамках тендера передбачено щоденне та періодичне прибирання 1247 об’єктів, серед яких офіси центрального апарату Ощадбанку та обласні управління та їхні підрозділи по всій Україні.

Термін надання послуг — 12 місяців. Загальна вартість закупівлі становить 139 631 442,46 грн. Замовлення розподілено на п'ять лотів залежно від регіонів.

Загальна вартість першого лота 45,4 млн грн. До нього входять 391 об’єкт, серед яких:

Центральний апарат,

Управління по м. Києву та Київській області,

Вінницьке, Житомирське, Чернігівське, Черкаське обласні управління.

Вартість другого лота 49 млн грн. Він включає 422 об’єкти, розташовані у таких регіонах:

Дніпропетровська, Харківська, Одеська області,

Полтавська, Миколаївська, Сумська, Кіровоградська, Запорізька області.

До складу третього лота входять 375 об’єктів у західних регіонах України:

Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька області,

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

Загальна вартість лота: 39,1 млн грн. Сюди входять 10 об’єктів у Херсонській області.

Для четвертого лота виділено 1,17 млн грн. Це 10 об’єктів у Херсонській області.

П'ятий лот охоплює 49 об’єктів, розташованих у Донецькій області. Загальна вартість: 4,78 млн грн.

Для участі в тендері компанії повинні мати матеріально-технічну базу, зокрема прибиральне обладнання та транспорт. Забезпечити кваліфікованих працівників: прибиральників, двірників та працівників з охорони праці. А також мають підтвердити досвід виконання аналогічних договорів.

Електронні торги відбудуться на платформі "Prozorro". Учасники мають подати повний пакет документів, включаючи технічні специфікації та гарантії якості.

Терміни подання пропозицій: уточнення умов — протягом 7 днів після оголошення; подання пропозицій — протягом 5 днів після закінчення уточнень.

Раніше "Телеграф" писав, що під час війни на Дніпропетровщині планують будівництво ЦНАПу. На реалізацію плану готові витратити понад 64 мільйони гривень.