Почти 7 млн грн за километр: в Донецкой области объявили тендер на содержание дорог в прифронтовом районе

На содержание большего участка в 18,5 км в том же регионе планируют потратить почти в четыре раза меньше

В Донецкой области начата тендерная процедура по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Проект охватывает участки дорог в Краматорском районе общей протяженностью 15,6 км.

По информации тендерной документации, обнародованной Департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой областной государственной администрации, ожидаемая стоимость работ составляет 112,5 миллионов гривен. А это почти 7 млн. грн. за километр. Работы будут проводиться на подконтрольной украинским властям территории Краматорского района Донецкой области.

Эксплуатационное содержание предусматривает комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, обеспечению безопасности движения и продлению срока службы дорожного покрытия.

В целом Департамент объявил тендеры на содержание дорог в прифронтовых районах более чем на 200 млн грн. Это могло бы свидетельствовать об усилиях государства по обеспечению надлежащего состояния дорожной инфраструктуры в регионах, испытывающих влияние военных действий. Однако на содержание 18,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в Донецкой области (Краматорский и Покровский районы) тендерной документацией предусмотрено только 32,5 млн. грн. В то время как на меньший участок планирую потратить сумму чуть ли не в четыре раза больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецкой области уже объявляли масштабный тендер по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог. Тогда из резервного фонда планировалось выделить 1,5 млрд гривен.