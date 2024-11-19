Во время войны на Днепропетровщине хотят построить ЦНАП за 64 миллиона

Новое здание должно появиться через год

В Днепропетровской области планируют строительство Центра предоставления административных услуг. На реализацию плана готовы потратить более 64 миллионов гривен.

Об этом стало известно из объявления на портале публичных закупок "Рozorro". Конечный срок подачи тендерных предложений — 9 декабря 2024 года.

Согласно тендерной документации, ЦНАП построят в поселке городского типа Слобожанское на улице 8 Марта.

Подрядчик должен построить центр к концу 2025 года. В целом ожидаемая стоимость проекта составляет 64 миллиона 772 тысячи 172 гривен.

Когда именно будет аукцион не указан. Отметим, что должны построить новое здание.

Напомним, фирма парикмахерши из Днепра получила два подряда КП "Днепропроводоканал" Днепровской городской рады на ремонты водопроводов и канализации. Водоканал готов заплатить за работы более 100 миллионов гривен.

Участие в обоих тендерах приняла только одна фирма ООО "СИМТЕКС", которая и была избрана победителем. Как утверждает издание "Лица", 1 июля ООО "СИМТЕКС" сменило учредителя, бенефициара и директора — им стала Резанова Анастасия Васильевна. Согласно данным онлайн-систем "YouContol" и "Clarity Project", Резанова является руководительницей, основательницей и конечным бенефициаром компании, уставный капитал которой составляет 23 тыс. гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области собираются модернизировать систему оповещения и только на проектную документацию потратит миллионы. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.