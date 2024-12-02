Ночью Киев атаковали десятки российских беспилотников

Враг атакует каждую ночь

В ночь на понедельник, 2 декабря, россияне атаковали Украину беспилотниками. В частности, под угрозой был и Киев, где воздушная тревога длилась четыре с половиной часа.

Дроны заходили на столицу волнами и по разным направлениям. Силы Обороны обнаружили и обезвредили разными способами около двух десятков вражеских БПЛА, потенциально угрожавших Киеву, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"В столице без разрушений и пострадавших. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются", — отметил он.

Тревогу в Киеве объявляли также и утром 2 декабря. Очередная угроза атаки беспилотниками продолжалась с 6:32 до 7:06.

Напомним, минувшей ночью от вражеских беспилотников пострадал мероприятие Украины. В частности, вражеский "шахед" ударил в пятиэтажный дом в Тернополе. Погиб один человек, три человека получили ранения. Около 100 жителей были эвакуированы спасателями. Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

Как сообщал "Телеграф", на днях россияне под Белгородом сбили свой же беспилотник. Местная терроборона думала, что он украинский, ее проучили.