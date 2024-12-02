Вночі Київ атакували десятки російських безпілотників

Ворог атакує щоночі

В ніч на понеділок, 2 грудня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Зокрема під загрозою був і Київ, де повітряна тривога тривала чотири з половиною години.

Дрони заходили на столицю хвилями та з різних напрямків. Сили Оборони виявили й знешкодили різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"У столиці без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — зазначив він.

Тривогу у Києві оголошували також і зранку 2 грудня. Чергова загроза атаки безпілотниками тривала з 6:32 до 7:06.

Нагадаємо, минулої ночі від ворожих безпілотників постраждав захід України. Зокрема ворожий "шахед" вдарив у п'ятиповерховий будинок у Тернополі. Загинула одна людина, троє людей отримали поранення. Близько 100 мешканців евакуювали рятувальники. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

Як повідомляв "Телеграф", днями росіяни під Бєлгородом збили свій же безпілотник. Місцева тероборона думала, що він український, її провчили.