Помогают Украине? Россияне под Белгородом сбили свои беспилотники (видео)

О передвижении беспилотника никто не предупреждал

Российские мужчины в Ясных Зарях Белгородской области сбили свой же беспилотник. Теперь они будут учиться их идентифицировать.

Кадры со стрельбой по беспилотнику вчера опубликовала корреспондентка "ГТРК" Ольга Курлаева. После этого в провоенных ресурсах появилась информация, что БПЛА был российским и пост удалила.

Канал "Месть доброй воли" написал, что терроборона теперь должна группировке "Север" один разведывательный БПЛА.

Его стоимость более 10 миллионов рублей". Позже они добавили, что "горе-стрелков проучили" и теперь будут учить идентифицировать беспилотники.

Затем журналистка признала, что БПЛА действительно был русским. Она заявила, что о передвижении беспилотника никто не предупреждал, но добавила, что воздушное судно целое. Только военных это не устроило и от нее ждут извинений.

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