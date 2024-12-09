Киев накрыло дождями и снегом: когда завершатся осадки

Этими днями в столице предполагается сильная облачность, что принесет с собой ежедневные осадки

В Киеве в течение 9-11 декабря ожидается сильная облачность и мокрая погода, которая началась еще на прошлой неделе.

Синоптики также предупреждают об гололеде, ведь местами температура будет "минусовой". Об этом сообщили в Sinoptik.

В понедельник, 9 декабря, солнце будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь утром может усилиться. Днем осадки не ожидаются, но вечером они возобновятся. Температура в дневное время повысится до +1 градуса, а в ночное упадет до -1 градуса. Наибольшие порывы ветра ожидаются поздним вечером — легкие 2,3 м/с.

На следующий день, 10 декабря, небо над городом также будет облачным. С самого утра ожидается сильный дождь со снегом, который днем ослабеет, но будет держаться до конца вторника. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью охладится до 0. Максимальные ветры прогнозируются ночью — легкие 2 м/с.

Среда, 11 декабря, также принесет облачность. Ночью ожидается мелкий снег, который утром немного снизит свою интенсивность. Но во второй половине суток прогнозируется мелкий дождь со снегом, который должен завершиться ближе к вечеру. Дневная температура повысится до +1 градуса, а ночью опустится до 0. Порывы ветра в этот день не превысят легких 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о предупреждении синоптика о сильных морозах в Украине. Ощутимое похолодание ожидается уже на этой неделе.