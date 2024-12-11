В Киеве закрылось более сотни ресторанов из-за войны и тревог

Война внесла свои коррективы

За последний год в Киеве приостановили работу около 120 ресторанов и кафе. Причины закрытия очень разные.

Об этом сообщила директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова. Война, экономические трудности, изменение потребительских предпочтений и внутренние ошибки владельцев создали целый ряд причин, по которым гастрономический рынок столицы оказался под угрозой.

По словам Насоновой, среди закрытых заведений как новички, так и хорошо известные рестораны. Многие новые места, открывшиеся в сложные времена, не смогли выжить из-за нехватки финансов или несовершенных бизнес-стратегий. Другие пострадали от выбора неудачных локаций — например, в ТЦ, которые закрываются во время воздушных тревог, или вблизи пострадавших от обстрелов объектов.

Старые рестораны, которые не обновляли концепцию и не инвестировали в ребрендинг, тоже оказались вне рынка.

"Давно уже работающие закрывшиеся заведения, чтобы провести ребрендинг и восстановиться в новом формате. Кому-то это даже удалось", — отмечает директор аналитического центра.

Закрываются даже заведения с хорошей репутацией, имевшие постоянных гостей и активную аудиторию в соцсетях. Они не выдержали финансовое давление из-за роста цен на аренду, продукты и коммунальные услуги.

"Внешние факторы, как отключение электричества, тревоги, мобилизация, ну и вообще война. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает ", — рассказывает Ольга Насонова.

Она отмечает, что только 15% столичных заведений могут похвастаться стабильностью в условиях войны. Также Насонова добавила, что во Львове похожая ситуация. Там за год закрылось или продается 50 заведений.

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