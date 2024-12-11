У Києві закрилося понад сотню ресторанів через війну та тривоги

Війна внесла свої корективи

За останній рік у Києві припинили роботу близько 120 ресторанів та кафе. Причини закриття є дуже різні.

Про це повідомила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова. Війна, економічні труднощі, зміна споживацьких уподобань та внутрішні помилки власників створили цілу низку причин, чому гастрономічний ринок столиці опинився під загрозою.

За словами Насонової, серед закритих закладів — як новачки, так і добре відомі ресторани. Багато нових місць, які відкрилися у складні часи, не змогли вижити через брак фінансів чи недосконалі бізнес-стратегії. Інші постраждали від вибору невдалих локацій — наприклад, у ТЦ, які зачиняються під час повітряних тривог, або поблизу об'єктів, які постраждали від обстрілів.

Старі ресторани, які не оновлювали концепцію та не інвестували в ребрендинг, теж опинилися за межами ринку.

"Давно вже працюючі заклади, які закрились, щоб провести ребрендинг та відновитись в новому форматі. Комусь це навіть вдалося", — зазначає директорка аналітичного центру.

Закриваються навіть заклади з гарною репутацією, які мали постійних гостей і активну аудиторію в соцмережах. Вони не витримали фінансового тиску через зростання цін на оренду, продукти та комунальні послуги.

"Зовнішні фактори, як то відключення електрики, тривоги, мобілізація, ну і взагалі війна. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає", — розповідає Ольга Насонова.

Вона наголошує, що тільки 15% столичних закладів можуть похвалитися стабільністю в умовах війни. Також Насонова додала, що у Львові схожа ситуація. Там за рік закрилось або продається 50 закладів.

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