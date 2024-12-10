В Киеве состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований "Игры ветеранов"

Соревнования были основаны Министерством по делам ветеранов

В минувший уик-энд, 6-8 декабря, в Киеве состоялся финал спортивных соревнований среди ветеранов и военнослужащих "Игры ветеранов". В них приняли участие военнослужащие, ветераны войны и лица, уволенные с военной службы, службы в правоохранительных органах, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или вследствие выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Во время региональных этапов "Игор ветеранов" в Одессе, Ивано-Франковске, Житомире и Кривом Роге участники соревновались за первенство в дисциплинах "Кроссфит" и "Киберспорт". Всего в спортивных соревнованиях приняло участие 190 ветеранов из всех регионов Украины. Завершились "Игры ветеранов" Всеукраинскими соревнованиями в столице.

"Я счастлива, что мы можем поддерживать наших воинов, в частности, и таким образом, организуя соревнования "Игры ветеранов", и искренне надеюсь, что с каждым годом наша семья будет увеличиваться, что наши участники будут приводить своих друзей и собратьев, тех, кто служит и тех, кто уже уволился. Чтобы каждый понимал, почему спорт — это круто и важно, почему нужно развиваться физически и что ты можешь получить на выходе. Чтобы каждый украинец видел и следовал примеру вашей взаимоподдержки", — подчеркнула Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова во время финальных соревнований.

В категории "Кроссфит" участники выполняли адаптированные упражнения, включавшие элементы тяжелой атлетики, кардио и упражнения с собственным весом. В зависимости от физического состояния ветеранов поделили на 13 категорий, а победителей определяли по скорости выполнения упражнений и количеству повторений.

В категории Киберспорт ветераны и военнослужащие соревновались в популярных видеоиграх: стратегии Dota 2, шутере Counter-Strike 2 и спортивном симуляторе EA FC 25. Для некоторых жанров участников объединяли в случайно сложившиеся команды.

"Благодаря силе духа наших участников и их стремлению развивать национальные инициативы, Минветеранов удалось положить начало "Игры ветеранов". Этот проект имеет все шансы стать международным в будущем. Ведь именно в Украине живут ветераны с уникальным боевым опытом. Хотя этот опыт добыт в тяжелых условиях, именно он дает нам возможность учить других и изменять мир", — отметила заместитель Министра по делам ветеранов Украины Руслана Величко-Трифонюк.

Соревнования прошли в рамках проекта Министерства по делам ветеранов "Развитие спорта для ветеранов" в рамках реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2025-2026 годы, разработанной по инициативе Первой леди Елены Зеленской.