Заоблачные цены на елки в Киеве: из-за чего стоимость новогодних красавиц "взлетела в космос" (видео)

Большинство праздничных деревьев — не украинские

Цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические. Не стал исключением и Киев, где уже начали работать елочные ярмарки.

С 5 декабря в столице начали работать 148 локаций по продаже новогодних елок. Причем большинство из них импортные (Дания, Австрия, Венгрия и т.п.). Украинских елок в этом году в Киеве продается немного, рассказывает журналистка "Киев24" Ирина Коваленко.

По ее словам, елка из Венгрии стоит около 3 500 гривен. По словам продавцов, цены связаны именно с расходами на доставку.

Украинских елок мало, однако найти их в продаже можно и цены на такие новогодние деревья значительно ниже. В частности, продают елки из Полтавской области.

На стоимость новогодних красавиц влияет страна происхождения, пышность и высота, а также качество дерева. По словам продавцов, цены на импортные елки стартуют от 250 гривен (журналистка таких цен не нашла и предположила, что будет стоить очень маленькая елочка) вплоть до 8 тысяч гривен. Стоит отметить, что именно 8 тысяч гривен на декабрь 2024 года составляет минимальная зарплата в Украине.

Как рассказал один из продавцов, лучшие елки — из Дании. Так как у них самые пышные веточки. Они специально выращены к Рождеству и Новому году, их хвоя не осыпается, говорит мужчина.

Как писал "Телеграф", цены на елки в Одессе удивили сеть. Там за самое скромное новогоднее деревце просят 1800 гривен. Средние елки будут стоить примерно 2500-2900 гривен. Самые шикарные экземпляры "затянут" на 4500 — 5000 гривен.