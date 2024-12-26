Киеву прогнозируют суточные осадки и несущественное потепление: когда именно

С четверга по субботу включительно в столице будет облачно, местами суточные осадки и туман, а также повышение температуры

На протяжении 26-28 декабря существенных изменений в погоде в Киеве не будет, ведь продолжат держаться облачность, мелкие осадки и туман. Однако синоптики говорят, что в столице будет постепенно теплеть.

Самые интенсивные осадки предполагаются в пятницу, 27 декабря, когда дожди ожидаются с утра и до вечера. Об этом сообщили в Meteofor.

Небо в столице на протяжении 26 декабря будет покрыто облаками. К вечеру может начаться небольшой снег с дождем. Температура днем зафиксируется около 0, а ночью было холоднее — -1 градус. Наибольшие порывы ветра должны произойти в первой половине суток — слабые-умеренные 5-6 м/с.

Облачность и дожди не покинут город и в пятницу, 27 декабря. Утром прогнозируются мелкие снег с дождем, на смену которым днем придет только дождь. Осадки продержатся до конца суток. Кроме того, утром-днем ожидается туман. Дневная и ночная температуры будут составлять 0 градусов. Сила ветра не превысит легких 3 м/с.

В субботу, 28 декабря, солнце также не будет появляться из-за облаков. В этот день температура будет постоянно "плюсовой", ведь показатели термометров в дневное время достигнут +2 градусов, а ночью — +1 градуса. В выходной порывы ветра не превысят слабых 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторые области Украины ворвутся ощутимые морозы. Местами ожидается до -9 градусов.