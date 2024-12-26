Ждать ли снега на Новый год в Буковеле: синоптики дали прогноз

Новый год принесет в Буковель бесснежную погоду с плюсовой температурой

Некоторые украинцы традиционно встречают Новый год на карпатских горнолыжных курортах, в частности Буковеле. Уже в середине декабря там было много туристов и безумные очереди, несмотря на войну.

На Новый год в Буковеле ожидается преимущественно пасмурная погода без осадков. Об этом сообщает Sinoptik.

Во вторник, 31 декабря, днем термометры покажут нулевую температуру, хотя ощущаться она будет как -3 градуса. Ночью ртутные столбики упадут до -4 градусов, однако по ощущениям это будет больше похоже на -9, пишут синоптики.

Несмотря на то, что утром небо закроют облака, день и вечер в Буковеле обещают быть ясными. Без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду.

В среду, 1 января, в светлое время суток воздух прогреется до +2 градусов, хотя синоптики предупреждают, что температура будет казаться на 5 градусов холоднее. Ночью ожидается -2.

Тучи в Буковеле в этот день продержатся с утра и до позднего вечера. Осадков также не прогнозируют. Ветер будет дуть с разных сторон, а его максимальная скорость составит 6 метров в секунду.

Ранее мы рассказали, какой будет погода на Новый год в 5 крупных городах Украины. Везде ожидается плюсовая температура.