Кому-то до +4 градусов днем, а кому-то — дожди со снегом: погода на выходных в Украине

В конце недели предполагается более-менее благоприятная погода, хотя в некоторые города Украины ворвутся дожди со снегом

В Украине в выходные, 28-29 декабря, ожидается сильная облачность, которая принесет в большинство областей осадки. Без морозов, хотя несущественных, уик-энд тоже не пройдет.

Теплее всего в субботу-воскресенье будет в определенных областях запада и юга, когда воздух прогреется до +4 градусов днем. Такой прогноз дали синоптики из Укргидрометцентра.

Погода в Украине на 28 декабря

Сильная облачность охватит все города Украины в течение субботы. Осадки прогнозируются на востоке, севере (кроме Киевской области), в центре и в двух областях запада — в Хмельницкой и Ровенской областях. Самые большие морозы ожидаются в центре — до -3 градусов ночью, а теплее всего прогнозируется в Закарпатской и Одесской областях — до +4 градусов днем. В остальных регионах страны столбики термометров днем будут колебаться в пределах -1…+3 градусов, а ночью — -1…+2 градусов.

Погода в Украине на 29 декабря

Осадки не покинут некоторые города страны и в воскресенье. Снег ожидается на востоке, в центре (кроме Кировоградской области) и в Житомирской области. А вот дожди со снегом прогнозируются на севере Украины. Порадоваться более-менее теплой температурой днем смогут регионы запада и Одесская область (до + 4 градусов), но и местами в них ночью будут морозы — до -1 градуса.

В других регионах температура в дневное время не опустится ниже -2 градусов и не превысит +3 градусов. В то же время ночью показатели будут колебаться от -2 до +2 градусов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой будет погода на Новый год в 5 крупных городах страны.