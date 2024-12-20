Укр

Ждать ли украинцам снега на Новый год? Синоптик дал ответ

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Осадков на Новый год можно не ждать Новость обновлена 20 декабря 2024, 20:22
Осадков на Новый год можно не ждать. Фото Коллаж "Телеграф"

Для украинцев не первый год это обычное явление

В канун Рождества в Украине держится достаточно теплая погода, больше напоминающая осень, чем зиму. Впрочем, по прогнозам синоптиков, перед Новым годом ожидается значительное понижение температуры воздуха. Что касается снега в новогоднюю ночь, то украинцы его могут и не увидеть.

Об этом рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, основная часть осадков ожидается в виде дождя, а температура будет выше 0 градусов, снеговой покров, вероятно, полностью отсутствует, за исключением отдельных районов западной части и Карпат.

"Поэтому встреча Нового года может пройти без снега, что, впрочем, не является уже необычным в наше время" — сказал он.

Карта ожидаемого распределения снежного покрова и его высота (в см) в Европе по состоянию на вечер 31 декабря 2024:

Температура снизится

С 26 по 31 декабря начнется постепенное понижение температуры ночью до -1…-7 мороза, днем до -3…+3 тепла. В высокогорной части Карпат ночью ожидается около -5...-10 мороза, днем -2...-7 градусов мороза. В Крыму и Одесской области "плюс" сохранится до конца декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Буковеле в канун Рождества.

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#Погода #Прогноз