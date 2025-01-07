В Киеве разворовали 600 тысяч на ремонте школьной вентиляции

На одной вентиляции отмыли 600 тысяч

Руководитель управления образования Святошинского района подозревается в хищении бюджетных денег. Женщина растратила более 600 тысяч гривен при ремонте школьной вентиляции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По материалам следствия, в октябре 2021 года управление образования подписало договор с подрядной организацией по ремонту вентиляционной системы в школе. Общая стоимость работ составила более 3 миллионов гривен.

Начальница управления образования Святошинской районной государственной администрации согласовала использование строительных материалов по завышенным ценам. Она сделала это без предварительного анализа рыночных цен и до получения экспертного заключения по смете проекта.

В результате таких действий из бюджета Киева было переплачено более 600 тысяч гривен. Ювенальные прокуроры Святошинской окружной прокуратуры объявили чиновнику подозрение по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью). За совершенное женщина может сесть за решетку сроком до 3 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что журналист обнаружил связь супруги главы НАБУ с фигурантом дела о хищении средств. Есть основания предполагать связь Семена Кривоноса с фигурантами дела "Энергоатома".