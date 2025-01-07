У Києві розікрали 600 тисяч на ремонті шкільної вентиляції

На одній вентиляції відмили 600 тисяч

Керівницю управління освіти Святошинського району підозрюють у розкраданні бюджетних грошей. Жінка розтратила понад 600 тисяч гривень під час ремонту шкільної вентиляції.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. За матеріалами слідства, у жовтні 2021 року управління освіти підписало договір з підрядною організацією на ремонт вентиляційної системи у школі. Загальна вартість робіт становила понад 3 мільйони гривень.

Начальниця управління освіти Святошинської районної державної адміністрації погодила використання будівельних матеріалів за завищеними цінами. Вона зробила це без попереднього аналізу ринкових цін та до отримання експертного висновку щодо кошторису проєкту.

Внаслідок таких дій з бюджету Києва було переплачено більше ніж 600 тисяч гривень. Ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури оголосили посадовиці підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою). За скоєне жінка може сісти за ґрати на строк до 3 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що журналіст виявив зв'язок дружини голови НАБУ з фігурантом справи про розкрадання коштів. Є підстави припускати зв’язок Семена Кривоноса з фігурантами справи "Енергоатому".