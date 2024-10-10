Киевский оборонный завод "Артем" подозревают в растрате миллионов долларов государственных средств

Ни денег, ни снарядов в результате

Киевский оборонный завод "Артем" подозревается в растрате миллионов долларов государственных средств, в дело вмешалась прокуратура. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в растрате 8,3 миллиона долларов при производстве артиллерийских снарядов.

По данным следствия, коррупционная схема была реализована еще в 2017 году. Иностранный предприниматель вступил в сговор с украинскими чиновниками, среди которых был и замминистра. Целью сговора было обеспечение американской компании, которая имела признаки фиктивности, контракта на закупку оборудования для изготовления корпусов 152/155 мм снарядов, говорится в сообщении прокуратуры Facebook.

Согласно материалам дела, компания-подрядчик получила авансом половину стоимости контракта – 8,3 миллиона долларов. Эти средства были немедленно выведены на счета других компаний и израсходованы. В то же время Украина так и не получила обещанного.

Первое судебное заседание по этому делу состоится 16 октября. Ущерб государству оценили более чем в 225 млн гривен.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что сейчас вопросы либерализации поставок за границу продукции оборонпрома тормозят несколько принципиальных факторов. А это могло бы давать государству 15 миллиардов долларов заработка.