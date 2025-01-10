Успели отогреться? В Киеве на выходных испортится погода

Метеорологи прогнозируют, что в столице Украины в эти дни снизится температура и в городе будут идти осадки

Аномальное потепление, которое царит в Киеве, скоро закончится. В течение 10-12 января синоптики прогнозируют дожди и снег, максимальная концентрация которых будет в пятницу.

В первой половине последнего рабочего дня ожидается туман. Водителям и пешеходам следует быть осторожными на дороге, предупредили в Meteofor.

Ночью пятницы, 10 января, на город опустился туман, который продержится и утром. Днем синоптики прогнозируют мелкие дожди, которые вечером увеличат свою силу. Этот день будет самым теплым из трех других, ведь температура в дневное время вырастет до +8 градусов, а в ночное зафиксировалась около +3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежих 9 м/с.

На следующий день, 11 января, солнце будет иногда выглядывать из-за облаков, однако осадки не покинут город. Дождь и снег прогнозируются только ночью выходного. Температура воздуха в дневные часы достигнет +2 градусов, а ночью опустится до 0. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром-днем — умеренные 6-7 м/с.

В последний день этой недели, 12 января, будет переменная облачность. Утром должны пройти мелкие дожди со снегом. Показатели на термометрах в дневное время достигнут 0, а в ночное — -2 градусов. Сила ветра в течение воскресенья будет колебаться в пределах легких-слабых 2-4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращаются морозы. Местами показатели на термометрах опустятся до -11 градусов.