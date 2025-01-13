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Как выглядит самый вкусный дом в Киеве и где его найти (фото)

Автор
Анна Нестерова
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Автор
Шоколадный домик
Шоколадный домик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уникальное архитектурное решение

Многие киевские здания имеют уникальную историю, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. Одним из самых необычных и запоминающихся объектов в столице однозначно является Шоколадный дом на Липках, который был построен в 80-х годах XIX века.

Свое "вкусное" название особняк получил благодаря насыщенному коричневому цвету облицовки, из-за чего дом кажется сделанным из плиток темного шоколада. Изначально здание принадлежало купцу и меценату Семену Могильцеву – одному из самых богатых людей Киева, а сегодня здесь может побывать каждый.

"Телеграф" решил рассказать читателям об истории этого уникального дома и его непростой судьбе.

История строительства Шоколадного домика в Киеве

Изначально участок принадлежал известному кадровому генералу Константиновичу, а затем его вдове. После её смерти в 1862 году наследники разделили усадьбу по частям.

В 1870-е годы участок был полностью выкуплен баронессой Икскюль-Гильденбанд. В 1881—1883 годах в усадьбе построены деревянный одноэтажный дом и флигель. После смерти баронессы вся усадьба в 1898 году перешла в собственность её сына — барона Икскюль-Гильденбанда.

В апреле 1899 года он продал угловую часть усадьбы площадью 321 квадратная сажень с одноэтажным деревянным домом предпринимателю и филантропу, члену учетного комитета Киевской конторы Государственного банка Семену Могилевцеву, а на оставшейся части усадьбы площадью 291 квадратная сажень построил доходный дом.

Могильцев деревянный угловой дом снес, а на его месте был выстроен роскошный двухэтажный кирпичный особняк. Ныне распространено утверждение, что автор проекта дома — академик архитектуры Владимир Николаев, однако прямые документальные свидетельства того, что именно он является строителем Шоколадного домика, до настоящего времени не выявлены.

Интересно, что Могильцев не жил в этом особняке — здесь была его контора. В резиденции он также проводил приемы. По легенде, купец построил этот шикарный особняк для тайных встреч со своей возлюбленной, которая была замужней женщиной.

Архитектура особняка

Необычный облик здания бросается в глаза с первого взгляда, а в его архитектуре объединено несколько стилей. По форме это дворцовая ренессансная архитектура с выразительными фасадами. Имеет немало дополнительных деталей, включая символику, принадлежащую еще первому владельцу. На фасаде можно заметить рельефные факелы и львов.

Особенно интересен цвет и форма панелей на доме. Они прямоугольные и темно-коричневые, из-за чего напоминают настоящий шоколад. За это особняк и прозвали Шоколадным домиком. Сейчас это памятник истории и архитектуры.

Внутри же Шоколадный домик – настоящий музей интерьеров разных эпох, ведь каждый зал здесь оформлен в разном стиле: французском, византийском, восточном, новорусском, барокко, ренессанс, модерн.

Что располагается в Шоколадном домике

После смерти в 1917 году Семена Могильцева усадьбу унаследовали его многочисленные племянники. После этого в доме жили купцы, государственные деятели, историк Матвей Яровский и многие другие выдающиеся личности.

В 1925, дом передали для научных работников Всеукраинской академии наук. Тогда же большой особняк разделили на квартиры.

В тридцатые годы XX века домом начали управлять НКВД. Затем, в 1940-50-е, там разместилось Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.

В период с 1960 до 1982, в здании Шоколадного домика размещался Центральный дворец бракосочетаний, где активно расписывались и фотографировались. Но в 1982, было открыто новое здание, специально для этого, а Шоколадный домик передали Управлению культуры и искусства.

В 80-90-х годах после реконструкции помещения в нем разместили детскую картинную галерею. С 2009 года и по сегодняшний день — это филиал Национального музея "Киевская картинная галерея".

Где находится Шоколадный домик

Адрес: ул. Шелковичная, 17/2.

Время работы: ежедневно с 7.00 до 20.00.

Телефон для справок: +380 44 253 0521.

Шоколадный домик

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