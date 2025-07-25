Як виглядає найсмачніший будинок у Києві та де його знайти (фото)

Унікальне архітектурне рішення

Багато київських будинків мають унікальну історію, яка сягає своїм корінням у далеке минуле. Одним з найбільш незвичайних об’єктів, що запам’ятовуються, в столиці однозначно є Шоколадний будинок на Липках, який був побудований в 80-х роках XIX століття.

Свою "смачну" назву особняк отримав завдяки насиченому коричневому кольору облицювання, через що будинок здається зробленим із плиток темного шоколаду. Спочатку будівля належала купцеві та меценату Семену Могилевцеву – одному з найбагатших людей Києва, а сьогодні тут може побувати кожен.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам про історію цього унікального будинку та його непросту долю.

Історія будівництва Шоколадного будиночка у Києві

Спочатку ділянка належала відомому кадровому генералу Костянтиновичу, а потім його вдові. Після її смерті в 1862 році спадкоємці розділили садибу частинами.

У 1870-і роки ділянка була повністю викуплена баронесою Ікскюль-Гільденбанд. У 1881—1883 роках у садибі збудовано дерев’яний одноповерховий будинок та флігель. Після смерті баронеси вся садиба в 1898 перейшла у власність її сина — барона Ікскюль-Гільденбанда.

У квітні 1899 року він продав кутову частину садиби площею 321 квадратну сажню з одноповерховим дерев’яним будинком підприємцю та філантропу, члену облікового комітету Київської контори Державного банку Семену Могилевцеву, а на решті садиби площею 291 квадратний сажень збудував.

Могилевцев дерев’яний кутовий будинок зніс, а на його місці збудували розкішний двоповерховий цегляний особняк. Нині поширене твердження, що автор проекту будинку — академік архітектури Володимир Ніколаєв, проте прямі документальні свідчення того, що саме він є будівельником Шоколадного будиночка, досі не виявлено.

Цікаво, що Могилевцев не мешкав у цьому особняку — тут була його контора. У резиденції він також проводив прийоми.

Архітектура особняка

Незвичайний вигляд будівлі впадає у вічі з першого погляду, а його архітектурі об’єднано кілька стилів. Формою це палацова ренесансна архітектура з виразними фасадами. Має чимало додаткових деталей, включаючи символіку ще першого власника. На фасаді можна помітити рельєфні смолоскипи та левів.

Особливо цікавий колір та форма панелей на будинку. Вони прямокутні та темно-коричневі, через що нагадують справжній шоколад. За це особняк і прозвали Шоколадним будиночком. Нині це пам’ятка історії та архітектури.

Усередині ж Шоколадний будиночок – справжній музей інтер’єрів різних епох, адже кожен зал тут оформлений у різному стилі: французькому, візантійському, східному, новоросійському, бароко, ренесанс, модерн.

Що знаходиться в Шоколадному будиночку

Після смерті 1917 року Семена Могилевцева садибу успадкували його численні племінники. Після цього в будинку жили купці, державні діячі, історик Матвій Яровський та багато інших видатних особистостей.

1925 року будинок передали для науковців Всеукраїнської академії наук. Тоді ж великий особняк поділили на квартири.

У тридцяті роки ХХ століття будинком почали керувати НКВС. Потім, у 1940-50-ті, там розмістилося Всесоюзне товариство культурного зв’язку із закордоном.

У період з 1960 до 1982 року, у будівлі Шоколадного будиночка розміщувався Центральний палац одружень, де активно розписувалися та фотографувалися. Але в 1982 році було відкрито нову будівлю, спеціально для цього, а Шоколадний будиночок передали Управлінню культури та мистецтва.

У 80-90-х роках після реконструкції приміщення у ньому розмістили дитячу картинну галерею. З 2009 року і до сьогодні — це філія Національного музею "Київська картинна галерея".

Де знаходиться Шоколадний будиночок

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Час роботи: щоденно з 7.00 до 20.00.

Телефон для довідок: +380 44 253 0521

Шоколадний будиночок

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