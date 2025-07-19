Необычно и загадочно: 5 самых интересных заброшенных мест Киева

Недостроенные сооружения обладают исключительным шармом и колоритом

Заброшенные здания у многих вызывают неподдельный интерес и словно магнитом притягивают к себе любителей пощекотать нервы. Такие места зачастую окутаны тайнами и всевозможными городскими легендами.

В черте Киева также есть множество необычных и интересных недостроенных зданий, которые по тем или иным причинам оказались заброшенными. Они находятся в разных районах столицы и как будто хотят рассказать окружающим о своей нелегкой судьбе.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас подборку из колоритных заброшек, которые являются своеобразными визитными карточками столицы.

Важно: мы никого не призываем незаконно проникать на заброшенные территории недостроенных зданий. Большинство из них находится в аварийном состоянии и может нести угрозу вашей жизни. Будьте благоразумны и берегите себя!

Ожоговый центр на Троещине

Адрес: улица Милославская, 58

Ожоговый центр на Троещине

На отшибе Троещины находится эпический недострой, который считается одним из самых больших в Киеве — это ожоговый центр.

Проект ожогового центра был задуман с размахом, но, как часто бывает, заморожен из-за недостатка финансирования. Ожоговый центр начали строить по инициативе Министерства здравоохранения сразу после аварии в Чернобыле. Здесь хотели создать самый крупный в СССР медицинский комплекс по борьбе с радиационными и другими ожогами.

По плану, на участке в 20 гектаров хотели возвести 1500 палат, две вертолетные площадки и даже отдельную церковь.

Ожоговый центр на Троещине

В начале 1990 годов учреждение хотели перепрофилировать в инфекционную больницу на 550 мест и медико-консультативный центр, но после развала СССР строительство замерло, хотя на въезде в медицинский центр уже даже успели практически достроить церковь, а рядом — парковку для автомобилей скорой помощи и медицинских работников.

Но строительство заморозили из-за недостатка финансирование, и с тех пор здание заброшено.

Сейчас некоторые корпуса оборудованы под склады, построен КПП, территория охраняется, но один из корпусов стоит поодаль и находится вне официально территории, поэтому он вполне доступен любому искателю приключений.

Помимо огромной территории, недострой необычен ещё и тем, что на территории находится церковь, возведение которой тоже не было закончено.

Недостроенный корпус психбольницы на Дорогожичах

Адрес: Врубелевский спуск, улица Фрунзе

Недостроенный корпус психбольницы

Недостроенный новый корпус психиатрической больницы расположен в живописном месте — в парке Кирилловская роща. Строительство психиатрической лечебницы началось перед развалом Советского Союза в далёких 1960-х годах, но проект так и не довели до реализации. Сейчас уже точно неизвестно почему, но есть несколько версий.

Во-первых, считается, что во время строительства здесь происходило множество несчастных случаев. Поговаривали, что это связано с тем, что фундамент возвели на месте кладбища.

А по второй же версии, проект банально лишился финансирования. Возможно, нашлось что-то более важное, чем строительство очередного больничного корпуса.

Недостроенный корпус психбольницы

"Дурка" является излюбленным местом граффитчиков, фотографов и свободных художников, поэтому многие стены здание расписаны всевозможными рисунками и яркими граффити. Также здесь проводят соревнования пейнболисты и страйкболисты.

Это недострой — место исключительно травмоопасное и смертельные случаи пусть и очень редко, но случаются здесь до сих пор. Больница постепенно разбирается по кирпичикам, из-за чего разрушается фасад здания, а в полу образовываются огромные дыры. Данное место пользуется дурной славой и считается "гиблым".

Заброшенный пионерский лагерь "Ленинец"

Адрес: Труханов остров. Идти по тропинке, которая сворачивает налево от Паркового моста

Заброшенный пионерский лагерь "Ленинец"

Пионерский лагерь "Ленинец" находится в очень живописном месте — на территории Труханова острова. Лагерь был небольшим — он состоял из нескольких деревянных жилых домиков и нескольких деревянных же административных и развлекательных корпусов.

С конца 1960‑х годов здесь функционировал детский пионерский лагерь. Это было очень удобно – полноценный лагерь на природе, при этом расположенный практически в центре города. В 1990-х годах этот пионерский лагерь было очень популярным и за одну смену мог принимать 300 человек.

В 2000-ом году лагерь переименовали в "Днепр". Долгое время он находился под управлением Киевского домостроительного комбината №1 имени комсомола Украины. В 2003 году по непонятным причинам он закрылся, а вскоре и вовсе оказался заброшенным.

Заброшенный пионерский лагерь "Ленинец"

Однако внутри и по сей день осталось много артефактов того времени – детские рисунки, книги, стены с изображениями героев советских мультфильмов, старые стенгазеты, записки…

Все эти мелочи делают заброшенный лагерь очень атмосферным местом — кажется, что время здесь остановилось, а в корпусах застыла жизнь былых времен.

Киевский завод электротранспорта

Адрес: улица Джона Маккейна, 2

Киевский завод электротранспорта

В начале 20-го века в Киеве уже вовсю работали трамваи. 1 мая 1906 года начал свою работу Киевский завод электротранспорта, а закончил он свое существование в 2006 году, проработав ровно 100 лет.

После распада СССР произошел редкий спад производства, предприятие начало влачить жалкое существование, а основная масса заказов новой страны перешла на Днепропетровский завод "Южмаш".

В 2006 году, отметив столетний юбилей, предприятие перебирается на территорию Подольского трамвайного депо, то есть фактически прекратило свое самостоятельное существование.

Административный корпус, выходящий на площадь у метро Лыбидская превращается в торговый центр "Интервал Плаза". Остальная территория, в том числе и памятник промышленной архитектуры начала 20-го века — трамвайные мастерские, а также находящееся неподалеку троллейбусное депо номер 1 дожидаются своей незавидной участи и просто гниет.

Киевский завод электротранспорта

На заброшенный завод в Киеве крайне трудно попасть, поэтому еще не все оборудование успели растащить на металлолом.

Здесь можно найти документы, технические описания двигателей, и даже недостроенные троллейбусы и вагоны трамваев. Видно, что покидали завод в спешке. Хотя официально он просто обанкротился. Большинство старых киевских трамваев, которые до сих пор ездят по городским улицам, строили именно здесь.

ДК на Виноградаре

Адрес: проспект Георгия Гонгадзе, 20-б

ДК на Виноградаре

На Виноградаре расположен один из самых красивых недостроев Киева — Дом культуры, который должен был стать "общественным ядром" целого жилого массива.

Культурным центр должен был иметь четыре этажа в высоту и включать в себя кинотеатр, пионерскую организацию, молодежный центр и кружки. В 1989 году началось строительство этого центра, который обещал стать весьма необычным зданием с архитектурно-визуальной точки зрения.

ДК на Виноградаре

В 1992 году работы были прекращены, объект не был законсервирован и конструкция осталась стоять под открытым небом. По состоянию на сегодняшний день недостроенный дом культуры медленно, но уверенно разрушается.

Интересно, что заброшка находится прямо во дворе жилого массива, поэтому здесь частенько можно увидеть любителей экстремальных развлечений, а также лиц без определенного места жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о роскошных киевских отелях в которых останавливаются богачи. Посетить подобные заведения может позволить себе далеко не каждый, а их интерьеры поражают изысканностью и шиком.