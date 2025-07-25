В сердце Киева есть "бермудский" треугольник: какие здания его образуют и где находится (фото)

Образовался он вокруг святыни

На смены уже услышанным легендам приходят новые. Так после выхода в свет книги Олеся Ильченко "Город с химерами" появилась новая история о так называемом бермудском треугольнике в самом сердце Киева.

Формируют это магическое место три выдающихся архитектурных сооружения. Об этом пишет "Вечерний Киев", ссылаясь на книгу, посвященную творчеству выдающегося киевского зодчего Владислава Городецкого.

Мистический треугольник в Киеве образуют три здания, фасады которых украшают причудливые и демонические создания. Речь идет о Доме с котами (Доходный дом Ягимовского, или Замок Кощея) на Гоголевской, 22, Дом с горгульей, где по легендам проводили спиритические сеансы (Большая Житомирская, 8а) и известный Дом с химерами В. Городецкого (Банкова, 10), который является вершиной этого треугольника.

Мистический треугольрик Киева

Дом с гаргуйлей или Гаргуйля на Большой Житомирской

Дом с Химерами

Легенда повествует, что демонические существа на фасадах мистических домов еще в начале ХХ века объединились в магическую геометрическую фигуру. И с тех пор якобы значительно ослабляют влияние Софии Киевской как главной национальной христианской святыни.

София Киевская

Правдивость этой истории сложно доказать, хотя судьба Киевской святыни действительно была непростой. В прошлом столетии храм закрывали коммунисты, а затем пришла Вторая мировая, чудом не трогавшая Софию Киевскую. Однако она до сих пор не открыта как полноценный православный храм. Сейчас святыня действует как музей под патронатом ЮНЕСКО. Но периодически и здесь проводятся одиночные службы в честь приезда Вселенского Патриарха и других крупных государственных событий.

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