В киевском метро человек упал на рельсы - движение поездов остановлено

Причины произошедшего устанавливаются

В среду, 15 января, на станции метро "Вокзальная" в Киеве произошло ЧП — здесь на рельсы упал человек. Из-за этого вся "красная ветка" в сторону "Лесной" была остановлена.

Об этом сообщают столичные Телеграм-каналы. На месте работают медики, спасатели и правоохранители.

На данный момент известно, что около 18.45 под поезд метро на станции "Вокзальная" упал человек. По предварительным данным, на рельсах оказалась женщина.

В связи с произошедшим все поезда на "красной" ветке были остановлены.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, падение людей на пути столичного метрополитена происходит регулярно. В метро Киева раскрыли статистику и рассказали, внедрят ли дополнительную защиту для людей.

Что нужно знать пассажирам?

Поскольку идея большого ремонта отложена, предприятие сейчас работает над созданием и размещением дополнительных предупредительных знаков на путевых стенах станций. Кроме того, как сообщает пресс-служба, метрополитен планирует запустить серию видеороликов о правилах поведения пассажиров на платформе.

КП "Киевский метрополитен" уверяет, что постоянно проводит инструктаж с дежурным персоналом станций. Особое внимание уделяется часам пик, когда риск инцидентов возрастает из-за большой толпы.

Относительно установки ограждающих систем на платформах станций вопрос остается открытым. Однако главным фактором безопасности, по мнению представителей метрополитена, остается поведение самих пассажиров.

— Для того чтобы избежать попадания на путь в случае ухудшения состояния здоровья или потери равновесия, пассажирам следует стоять как можно дальше от края платформы и ни в коем случае не заступать за ограничительную линию, — напоминают в КП "Киевский метрополитен".

Никакие технические средства не смогут заменить здравый смысл и внимательность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на станции метро "Лыбедская" пассажирка попала под поезд. На место происшествия сразу прибыли бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.