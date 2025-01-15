У київському метро людина впала на рейки - рух поїздів зупинено

Причини події встановлюються

У середу, 15 січня, на станції метро "Вокзальна" у Києві сталася НП — тут на рейки впала людина. Через це всю "червону гілку" у бік "Лісової" було зупинено.

Про це повідомляють столичні Телеграм-канали. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

Наразі відомо, що близько 18.45 під поїзд метро на станції "Вокзальна" впала людина. За попередніми даними, на колії потрапила жінка.

У зв’язку з тим, що сталося, всі потяги на "червоній" гілці були зупинені.

Причини та обставини НП встановлюються.

Нагадаємо, падіння людей на колії столичного метрополітену відбуваються регулярно. У метро Києва розкрили статистику і розповіли, чи впровадять захист для людей.

Що потрібно знати пасажирам?

Оскільки ідея великого ремонту наразі відкладена, підприємство зараз працює над створенням та розміщенням додаткових попереджувальних знаків на колійних стінах станцій. Крім того, як повідомляє пресслужба, метрополітен планує запустити серію відеороликів про правила поведінки пасажирів на платформі.

КП "Київський метрополітен" запевняє, що постійно проводить інструктажі з черговим персоналом станцій. Особлива увага приділяється годинам пік, коли ризик інцидентів зростає через великий натовп.

Щодо встановлення огороджувальних систем на платформах станцій, питання залишається відкритим. Проте найголовнішим фактором безпеки, на думку представників метрополітену, залишається поведінка самих пасажирів.

— Для того, щоб уникнути потрапляння на колію у випадку погіршення стану здоров'я або втрати рівноваги, пасажирам слід стояти якомога далі від краю платформи та в жодному разі не заступати за обмежувальну лінію, — нагадують у КП "Київський метрополітен".

Жодні технічні засоби не зможуть замінити здоровий глузд та уважність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на станції метро "Либідська" пасажирка потрапила під поїзд. На місце події одразу прибули бригади екстреної медичної допомоги та правоохоронці.