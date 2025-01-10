Столкнулись сразу четыре автомобиля. Из-за ДТП в Киеве образовалась пробка (видео)

Движение транспорта затруднено в направлении Кольцевой дороги

В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Авария произошла на проспекте Любомира Гузара в Соломенском районе города.

Об этом сообщают очевидцы происшествия. Видео опубликовал местный телеграм-канал "КС".

По предварительным данным, столкнулись четыре легковых автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. О пострадавших пока неизвестно.

Из-за аварии движение транспорта в районе существенно усложнено. В результате ДТП образовалась значительная пробка от улицы Гарматная в направлении Кольцевой дороги. Водителей призывают учесть эту информацию и по возможности выбрать другой маршрут.

На кадрах видим, что в аварию попали авто марок Volkswagen и Kia, что слева дороги. На крайней правой полосе автомобили Volkswagen и Audi со значительными повреждениями передней части.

Напомним, на днях в Киеве водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в бетонные блоки. Событие произошло на КП Пуща-Водица на въезде в украинскую столицу.

Отмечается также, что движение транспортных средств было затруднено.

Причины случившегося не озвучиваются, однако на кадрах заметно, что погода в Киеве явно усложняет движение. Ранее синоптики предупреждали, что мокрый снег, падавший в течение дня, может привести к образованию гололеда в результате падения температур ближе к ночи.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области водитель наехал на сотрудника ТЦК. Военный в ответ разбил ему лобовое стекло.