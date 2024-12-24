"Як тебе не любити": какими строительными скандалами запомнилась киевская власть в 2024 году

Попытки "реконструировать" исторические кварталы и застроить экопарк удалось приостановить благодаря огласке

Недавно автору этой статьи позвонили из КГГА. В очень корректной форме человек, представившийся представителем пресс-службы мэрии, поинтересовался непонятным ему нюансом одной из публикаций "Телеграфа", которая вышла месяц назад. Речь шла о материале относительно планов строительства паркинга на Старокиевской горе в Киеве. В КГГА хотели прояснить свою позицию по поводу попытки этой скандальной застройки. Как оказалось, пресс-служба КГГА дважды ответила на запрос редакции. Однако ни первый, ни второй ответ (который поступил в редакцию уже после публикации и дублировал первый) не содержали ответа на вопросы, которые сформулировал "Телеграф": в чьем пользовании участок, на котором собираются строить паркинг, что будет, если Министерство культуры не согласует строительство, сколько будет стоить строительство паркинга. И, наконец, правда ли, что упомянутый паркинг на Старокиевской горе – личная инициатива Виталия Кличко.

Упомянутая ситуация, наверное, не стоила бы особого внимания – просто очередной рабочий нюанс. Однако этот момент вдруг напомнил об одном сверхважном и неизменном "информационном правиле": любые скандалы со временем обязательно забываются. Правило, которое прекрасно знают фигуранты таких скандалов (в нашем случае — связанные с сомнительной застройкой Киева) и которым пользуются, чтобы позже, когда информационная волна стихнет, продолжать свое "черное дело".

Поэтому остается лишь поблагодарить представителя пресс-службы КГГА, который своим звонком подбросил редакции неплохую идею: напомнить о громких строительных скандалах в Киеве за 2024 год, связанных с киевскими чиновниками и депутатами, чтобы эти скандалы помедленнее стирались из памяти. И в знак благодарности начать, наверное, стоит именно с истории с планами строительства Виталием Кличко паркинга близ Пейзажной аллеи.

"Исторический" паркинг Кличко

Итак, сразу стоит отметить, что "исторический паркинг Кличко" — это не только игра слов. Скандал набрал обороты в октябре-ноябре 2024 года, когда некоторые депутаты Киевсовета, активисты и СМИ обратили внимание на утверждение Градостроительным департаментом детального плана территорий (ДПТ), который предполагал сооружение огромного паркинга на 320 авто на Старокиевской горе в Киеве. То есть в исторической местности, ограниченной рядом охранных статусов, где подобна застройка недопустима в принципе.

Что же касается того, почему это — "паркинг Кличко"… Как оказалось, один из земельных участков, отведенных под паркинг, принадлежит соратнице братьев Кличко Ангелине Осадчей. Она руководит благотворительным "Фондом Кличко" и компанией "К-Капитал", среди владельцев которой — Владимир Кличко, брат киевского мэра.

Среди особенностей этого скандала – сомнительное согласование проекта ДПТ якобы представителями местной громады (которые, по данным депутата Киевсовета Евгении Кулебы, были ряжеными работниками коммунальных служб), позиция Минкульта, где указали на недопустимость застройки исторической местности, абсурдный подбор места (подъезд к паркингу ограничен узким переулком, где сложно разминуться даже пешеходам, а застройка склона горы потребует значительных средств для ее укрепления).

Паркинг планировалось построить в местах с охранным статусом

И самое главное: возможна прямая коммерческая заинтересованность в его строительстве мэра Виталия Кличко. Дело в том, что ДПТ паркинга "неожиданно" предполагает реконструкцию (читай – легитимизацию) присутствующего на территории сомнительно возведенного офисного здания. Которое, по данным депутата Киевсовета Евгении Кулебы , расположена как раз на земле соратницы Кличко (речь идет о доме по адресу Кияновский переулок, 12). Поэтому, наверное, неудивительно, что в своем ответе на запрос нашего издания КГГА стыдливо обошла этот вопрос.

Следует добавить, что благодаря широкой огласке вопрос утверждения ДПТ строительства паркинга на Старокиевской горе так и не был вынесен на рассмотрение сессии Киевсовета 21 ноября. Его снял сам Виталий Кличко , который пожаловался на якобы спекуляции и манипуляции, но ни словом не обмолвился о своей прямой причастности и очевидном конфликте интересов. Но это, очевидно, совсем не исключает того, что попытка "протащить" через депутатов застройку исторической местности не повторится. Конечно, только после того, как скандал несколько поутихнет. Кстати, отметим, что редакция до сих пор ждет ответа именно на поставленные в запросе относительно этого строительства вопросы.

Туалетные схемы: Печерск и Голосеево

В 2024 году хитрые киевские застройщики все чаще стали использовать для "легитимизации" своего незаконного строительства так называемые "туалетные" схемы. Их суть состоит в том, что застройщик получает в собственность небольшое подсобное здание (например, бывший мусоросборник или, условно, "туалет") или право аренды на участок под таким зданием. А затем пытается протащить через киевскую власть аренду на больший участок вокруг и получить право на его застройку.

Последний из таких "туалетных" скандалов касался так называемого квартала Добровольского, расположенного на Зверинце , исторической местности в Печерском районе Киева. Архитектурный ансамбль, в проектировании которого принимал участие известный архитектор Анатолий Добровольский, представляет собой группу жилых домов, преимущественно трехэтажных, построенных из кирпича или шлакоблока с высокими крышами и декоративно украшенными фасадами. Ограничен упомянутый квартал улицами Бойчука, Бастионной, Екатерины Билокур и Подвысоцкого.

Квартал Добровольского. Фото с ФБ активиста Антона Короба

Попыток "реконструировать" квартал (читай – уничтожить и застроить высотками) было несколько. К первой, в 2005—2007 годах, говорят местные активисты, была причастна компания "Авангард Строй", аффилированная с Коломойским. Тогда квартал удалось уберечь от застройки, а часть домов была внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в категории местного значения объектов культурного наследия.

И вот летом 2024 года неожиданно появился проект решения Киевского городского совета о передаче в аренду ООО "Апартбудгруп" земельного участка площадью 0,1479 га по адресу улица Екатерины Билокур, 6-Д с целевым назначением — "строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

"В этом случае ООО "Апартбудгруп" приватизировала мусоросборник во дворе дома № 6 по улице Екатерины Билокур. Впоследствии они обратились в горсовет с просьбой передать им в аренду участок под этим объектом для его эксплуатации и обслуживания. Якобы были проведены общественные слушания, на которых жители окрестных домов выразили намерение отказаться от услуг управляющей компании. Вместо нее свои услуги должно было предложить упомянутое ООО и дальше просить о выделении других участков в этом районе. Все бы ничего, но уполномоченным лицом на этом собрании был местный житель, скончавшийся несколько лет назад", — объясняет суть схемы активист Дмитрий Перов.

Активистам пока не удалось выяснить, кто реально стоит за очередной строительной аферой. Формальным бенефициаром компании "Апартбудгруп" указан некий Александр Лукашенко из Умани, но, вероятно, он только зицвладелец компании.

Сейчас местная общественность сплотилась, чтобы противодействовать противоправной застройке квартала. Было возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, потому что есть подозрение, что ООО "Апартбудгруп" использовало поддельный документ. Также известно, что в ноябре Печерский районный суд наложил арест на недвижимое имущество, находящееся в собственности ООО "Апартбудгруп", а именно нежилое здание, через которое застройщик пытался "легитимизировать" строительство. А это означает запрет на его отчуждение, проведение реконструкции и любых строительных работ. Кроме того, в декабре должно пройти заседание в Хозяйственном суде города Киева по иску прокуратуры, которая будет добиваться отмены решения частного нотариуса, зарегистрировавшего право собственности фирмы на "мусоросборник-сарайчик".

По состоянию на сегодня известно, что решение о передаче в аренду "туалетного участка" так и не было вынесено на рассмотрение Киевсовета. Но не факт, что такой попытки не будет в дальнейшем.

Духом "туалетной схемы" несет и от попыток компании ООО "Менаполис" провернуть строительную аферу в Голосеевском районе, по ул. Голосеевской, 13-Д . Упомянутая компания, по данным Bihus.info , принадлежит орбите братьев Супруненко, которые, в свою очередь, связаны с бывшим мэром столицы Леонидом Черновецким. По указанному адресу компания "Менаполис" владеет трансформаторной подстанцией, площадью 13 кв. м и маленькой мастерской. Но, естественно, планирует построить нечто гораздо большее.

Три года назад жильцам соседнего ЖК обещали не принимать решений о строительстве без их согласия. Соответствующее обещание давал заместитель мэра столицы Владимир Бондаренко. Однако оказалось, что в Киевсовете тайно включили пункт о передаче земли в Голосеевском районе в решение о выделении земли в Подольском районе. По данным журналистов, об этом не знали ни голосовавшие за это депутаты, ни местные жители.

По состоянию на 12 декабря известно, что Киевсовет расторг договор аренды земельного участка по улице Голосеевская, 13-Д. Соответствующее решение было принято 63 голосами на пленарном заседании.

Так что, как видим, в этом случае огласка сработала, и довольно неплохо. Впрочем, отмена аренды Киевсоветом – это далеко не всегда конец аферы. Ведь застройщик обычно оспаривает такие решения в суде, как, например, в истории с экопарком "Осокорки".

Застройка экопарка "Осокорки" и частично спасенная Вырлица

Берега киевских озер всегда были лакомыми кусками для застройщиков. Недвижимость на таких участках пользуется повышенным спросом, а значит, квартиры там можно продать быстрее и дороже. Поэтому для получения таких участков застройщиков обычно не останавливает ничего: ни нарушение природоохранных норм, ни позиция общественности, ни перспектива длительных судебных исков. Тем более, когда им откровенно подыгрывает киевская городская власть.

Сейчас яркой иллюстрацией такой ситуации является застройка экопарка "Осокорки", историю которой в свое время тщательно исследовал "Телеграф" . На территории экопарка, напомним, расположены озера Тяглое и Небреж, и сейчас ее считает своей "законной добычей" компания "Столица груп", связанная с застройщицей Владой Молчановой.

Если коротко передавать хронологию скандала – он начался еще в далеком 2005 году, когда с подачи мэра Александра Омельченко ряд участков вокруг озер Тяглое и Небреж был передан в аренду ООО "Контактбудсервис" на 15 лет с целью их застройки. В 2009 году, уже во времена Черновецкого, был утвержден ДПТ застройки, который, кстати, не соответствовал Генплану Киева. Известно, что примерно с этого времени на земли ООО "Контактбудсервис" уже имела планы "Аркада" Константина Паливоды, позже начавшая готовить там участки под строительство ЖК "Патриотика на озерах". Ну а после банкротства "Аркады" в 2020 году ООО "Контактбудсервис" отошло "Столице груп", которую связывают с Владой Молчановой и ее семьей.

Но за год до этого, в 2019 году, Киевсовет официально расторг договоры аренды с "Контактбудсервис", в частности, из-за позиции общественности, которая выступила категорически против застройки на территории экопарка "Осокорки". Мэр Виталий Кличко заявил тогда, что решение окончательное и станет примером для других застройщиков. "Застройщик решил проигнорировать громаду. Поэтому теперь договор аренды разорван окончательно! Это решение – серьезный сигнал для других застройщиков, пренебрегающих интересами города, интересами громады", — безапелляционно подчеркнул Кличко. А уже через год… мэр лично подписал меморандум с новой владелицей все того же "Контактбудсервиса" Владой Молчановой, который предполагал тотальную застройку экопарка. Когда журналисты у него спросили, а как же так случилось, он начал оправдываться, что, дескать, застройщик сумел обжаловать в суде решение Киевсовета, а сам он ничего сделать не может.

Цинизм истории в том, что застройка озер оправдывается благими якобы намерениями – согласно меморандуму 10% полученных средств от ЖК "Патриотика на озерах" (ныне ЖК H2O) должны были пойти на решение проблем инвесторов обанкротившейся ранее "Аркады". Сейчас это под большим сомнением, но если и так – разве это должно решаться в результате уничтожения уникальных природных ландшафтов Киева?

По состоянию на декабрь 2024года ООО "Контактбудсервис" удалось через суд возобновить аренду трех из пяти участков на территории экопарка "Осокорки". Еще по одному участку суд постановил разорвать аренду (большую роль сыграла участие в заседаниях ОО "Экопарк "Осокорки". — Ред.), а по последнему — судебные баталии продолжаются. По состоянию на сентябрь 2024 года застройщик (за которым, напоминаем, стоит "Столица" груп") полным ходом строил четыре дома на отсуженном участке близ озера Небреж, хотя у Киевсовета до сих пор нет внятного ответа, какова прибрежная защитная полоса озера и позволяет ли ее ширина там вообще что-то строить.

Фрагмент эскиза застройки ДПТ района Осокорки

А теперь, как говорится, вишенка на торте – собственно то, из-за чего эту застройку редакция и решила отнести к самым громким скандалам 2024 года с участием киевской власти. В ноябре неожиданно появилась информация , что сначала через земельную комиссию, а затем и через сессию Киевсовета пытаются протянуть решение о возобновлении аренды земельных участков на территории экопарка "Осокорки" для ООО "Контактбудсервис". А среди них и того, по которому застройщик проиграл в суде. Только вдумайтесь в абсурдность ситуации: одной рукой мэрия тратит кучу денег и человеческих ресурсов своих сотрудников, чтобы из-за нарушения договора отобрать у застройщика право пользоваться землей, а другой рукой тут же пытается легитимизировать продление этой аренды через сессию депутатов Киевсовета.

"Это просто парадокс. Больше, чем за гранью здравого смысла. С одной стороны, юридический департамент (Киевсовет) пытается расторгнуть договоры аренды из-за невыполнения застройщиком условий, а с другой – земельная комиссия хочет заново отдать в аренду эти территории. Игнорируя тот факт, что Верховный суд, рассмотрев все документы и доказательства, принял решение, что со стороны ООО "Контактбудсервис" были нарушения", — прокомментировала ситуацию активистка ОО "Экопарк Осокорки" Наталья Чернышева.

Симптоматично, что все это пытались сделать тайком: проект решения на земельной комиссии по подаче застройщика был внесен "с голоса", и уже через несколько дней планировалось закрепить его голосованием депутатов. Но, к счастью, ситуация получила огласку, и в конце концов, как сообщают представители депутатского корпуса, голосование по Осокоркам было отложено. Не исключено, что бенефициары строительства ожидают, пока скандал подзабудется, чтобы осуществить очередную попытку вынести этот вопрос на сессию.

Также нельзя исключать и повторной попытки со стороны застройщиков застроить берега другого левобережного киевского озера – Вырлицы . Напомним, в сентябре 2024 года Верховный суд принял решение, которым застройщику "Мрия-Инвест" отказано в продлении аренды участка размером 20 га у озера Вирлица, где он хотел построить гигантский торговый центр и паркинг.

Паркинг, как и в случае с планами застройки Старокиевской горы, стал одним из тех "аргументов", которым застройщик пытался манипулировать, чтобы убедить всех в необходимости такого строительства. Только в случае Вырлицы, кроме паркинга, речь шла еще и о "реабилитационном центре для ветеранов".

Вырлица

Считается, что за застройщиком "Мрия-Инвест" стоял бывший регионал Виталий Хомутынник, собиравшийся финансировать застройку через свой Cascade Investment Fund. Однако источники "Телеграфа" не исключают, что ему могли помогать и другие застройщики, имеющие наибольшее влияние на КГГА и Киевсовет. В частности, источники советовали присмотреться к все той же Владе Молчановой, поскольку подобные застройки в "рискованных" местах — из ее "фишек". Кроме того, она фактически имеет самое крепкое лобби в Киевсовете, включая главу экологической комиссии Дениса Москаля. Не советовали забывать и об откровенной "простроительной" позиции, которую избрал Виталий Кличко. Именно с его подачи в свое время было отсрочено голосование о придании Вырлице статуса заказника, которое могло бы перечеркнуть планы застройщика. Объясняя это решение, киевский городской голова фактически рекламировал "Мрию-Инвест" среди депутатов.

Пока статус Вырлицы и земли вокруг нее до сих пор не определен – планы экоактивистов сделать там заказник Киевсовет провалил еще несколько лет назад, и не факт, что новая инициатива по его созданию снова не потерпит крах из-за строительного лобби в Киевсовете. Потенциально, в самом худшем случае, это открывает возможность снова отдать берег озера под застройку, когда внимание общественности не будет приковано к этому вопросу.

Уничтожение Китаева и планы разрушения флигеля усадьбы Бонадурера

Китаев – это историческая местность в Голосеевском районе Киева, где до сих пор находят артефакты Киевской Руси – остатки фортификационных укреплений, трипольскую керамику, фрагменты жилья древних времен.

Решение застроить эту местность киевские власти приняли еще во времена Леонида Черновецкого. Землю в аренду еще в 2004-м Киевсовет отдал "Киевской овощной фабрике", которая впоследствии подписала инвестиционный договор с Saga Development, а затем с KAN Development Игоря Никонова, который, как известно, некоторое время был заместителем Виталия Кличко. О планах застройки Китаева "Телеграф" писал в августовской публикации.

4 июля этого года, несмотря на протесты общественности и активистов, Киевсовет проголосовал за продление аренды земли для KAN Development на территории Китаева. Это означает, что на трех участках общей площадью более 50 га девелоперы планируют создать новый жилой район почти на 6 тысяч квартир.

Известно, что прокуратура, которая обжаловала это решение, проиграла дело в суде первой инстанции, а впоследствии и апелляцию . А в открытии кассационного производства Верховный суд отказал .

Единственной надеждой Китаева, против которого объединились застройщик и киевская власть, остается пункт решения апелляционной инстанции, которым определено провести комплексную судебную земельно-техническую экспертизу и экспертизу по землеустройству и историко-археологическую экспертизу местности. О результатах такой экспертизы (ее проведение поручено Национальному научному центру "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса") пока не известно.

Кстати, в контексте деятельности KAN Development и ее владельца, бывшего заместителя Кличко Игоря Никонова, не стоит забывать еще об одном запланированном скандальном киевском строительстве – по ул. Крещатик и Грушевского в Киеве.

Речь идет о планах компании "Грааль" (доля в которой принадлежит Никонову) снести историческое здание — флигель усадьбы Бонадурера по адресу ул. Грушевского, 4-Б.

По мнению специалистов, флигель составляет историческую ценность как пример ранней застройки, которой в этой зоне практически не сохранилось. Также здание ценно с точки зрения исследования многоэтапной застройки Киева в досоветские времена и в связи с причастностью к ее созданию ряда столичных архитекторов.

Сейчас здание доведено до критического состояния, его даже пытались сжечь. Активисты говорят – чтобы максимально продемонстрировать его "неисторичность" и иметь аргументы для сноса.

Флигель усадьбы Бонадурера

3 июня 2024 года Госинспекция архитектуры и градостроительства зарегистрировала разрешение на строительство ООО "Грааль" офисно-гостиничного комплекса с апартаментами "Столичный". В разрешении, в частности, указано место застройки — г. Киев, ул. Крещатик, 5, ул. Крещатик, 5 лит. "В", ул. Крещатик, 7/9, ул. Грушевского, 4-Б в Печерском районе. Планируемая высота здания – 34 метра.

Но активисты нашли документы, согласно которым застройка Крещатика ограничена 26 метрами. И продолжили обвинения в адрес застройщика по поводу разрушения исторического здания. По состоянию на данный момент строительство еще не началось, здание флигеля усадьбы Бонадурера стоит полностью заброшенным. На запрос о планах строительства в KAN Development "Телеграфу" так и не ответили.

Разрушение усадьбы Зеленских

19 июля в Киеве снесли историческое здание по улице Конисского, 22 (известное, как "усадьба Зеленских" и "усадьба Малинина"). "Телеграф" исследовал эту скандальную историю и обнаружил, что в ней переплелись интересы сразу нескольких влиятельных групп, семейных кланов и связанных с ними компаний, завязанных на прежнее и нынешнее руководство киевской строительной отраслью.

Попытки лишить Киев исторического здания начались примерно с 2017 года, когда вплотную к "усадьбе Зеленского" была возведена клубная многоэтажка с претенциозным названием ЖК "Тургенев". Сразу после этого в 2018 году застройщик запланировал построить второе аналогичное здание, именно вместо "усадьбы Зеленских", но из-за огласки отложил эти планы. Тем временем активисты добились реакции киевской власти и даже правоохранителей – в результате на земельный участок и само здание через суд был наложен арест "с запретом пользования, распоряжения и отчуждения каким-либо лицам указанным имуществом". Но, несмотря на запрет, застройщик ООО "Сервит" подогнал тяжелую технику и вечером 19 июля "усадьба Зеленских" прекратила свое существование .

Разрушенная усадьба Зеленских. Фото из ФБ активиста Дмитрия Перова

По данным государственных реестров, формальными собственниками разрушенного ныне дома по адресу Киев, ул. Конисского, 22 являются два физических лица — это Егор Сибилев и Михаил Гречко. Но на самом деле расследование выявило, что за ними, скорее всего, стоят застройщики братья Виктор и Владимир Бесаги, которые в свою очередь связаны бизнес-интересами с депутатом Киевсовета, членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Николаем Негричем. Кроме того, Негрич женат на дочери еще одного депутата Киевсовета — Михаила Голицы. Последний около 15 лет возглавлял Управление строительства КГГА и руководил компанией "Киевгорстрой".

Скандальный снос "усадьбы Зеленских" был де-факто согласован киевскими городскими властями — Департаментом градостроительства и архитектуры, который незадолго до разрушения выдал градостроительные условия и ограничения, что и открыло путь к сносу усадьбы, и Департаментом охраны культурного наследия, который несколько раз подряд отказывался признать ее охранный статус.

В конце концов, уже после сноса усадьбы, Минкульт обязал киевские власти признать ее исторической, а на виновных в разрушении открыли дело , при этом они пообещали восстановить разрушенное. Но в декабре история с "усадьбой Зеленских" получила неожиданное развитие — Верховный суд, фактически признал правомерной выдачу градостроительных условий и ограничений, следствием чего стало разрушение здания. Дело в том, что в свое время Департамент градостроительства должен был указать на существование тех или иных планировочных ограничений по застройке земельного участка, обусловленных, в частности, охранной зоной памятников культурного наследия, но не сделал этого. Активист Дмитрий Перов не исключает, что следствием такого решения может стать дальнейшее разрушение исторических и архитектурных памятников.

Черная дыра транспортной инфраструктуры Киева

Строительство транспортной инфраструктуры Киева – дорог, мостов, метро – всегда было его самой большой черной дырой. В последнее время эта дыра поглощает даже не миллионы, а миллиарды гривен. Конечно, не без помощи причастных чиновников.

Возьмем, например, строительство Киевского метро. В марте 2024 года в Киеве разразился громкий скандал, когда Кличко фактически выгнал с должности главу Киевского метрополитена Виктора Брагинского. Причиной стало журналистское расследование , которое продемонстрировало, что за 10 лет в должности директора Брагинский практически ничего не сделал для строительства метро, зато существенно увеличил свое благосостояние и благосостояние своих родных.

Оказалось, что мама-пенсионерка руководителя метро покупала дорогие квартиры, сестра — землю по космическим ценам, не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные", — заявил после обнародования этих фактов Кличко.

Сейчас известно, что Брагинский получил подозрение по делу с подтоплением метро . Ущерб от халатности чиновника с декабря 2023 года по март 2024 года составляет более 138 миллионов гривен.

Другая скандальная история – Шулявский мост. Как писал "Телеграф" , более чем семилетняя эпопея со строительством моста так и не получила логического завершения, он до сих пор тянет деньги из городского бюджета. По состоянию на март 2024 года стоимость реконструкции составила 2,45 млрд грн, из которых около 630 млн грн – неизвестные "прочие расходы". При этом в 2018 году речь сначала шла о 600 млн грн, после чего стоимость начала перманентно расти.

По состоянию на июль 2024 года продолжались судебные баталии о взыскании со скандального бывшего подрядчика реконструкции моста, ООО "Северо-украинский строительный альянс" (сокращенно "Альянс", считается, что компания контролируется экс-президентом корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем), более 1 млрд грн. Дело в том, что суд отменил победу этой фирмы в тендере по реконструкции моста. В 2019 году АМКУ наложил штраф на "Северо-украинский строительный альянс" в размере 56 млн грн за сговор на упомянутом тендере с единственным "конкурентом" — ООО "Спецстрой-Плюс" именно из-за того, что обе компании тогда были названы причастными к корпорации "Укрбуд" и ее бывшему президенту Максиму Микитасю. В результате штраф не был выплачен, его сумма выросла из-за дополнительных санкций, а законность его наложения впоследствии была подтверждена судами.

Но королем махинаций в транспортной инфраструктуре столицы, конечно же, является Подольско-Воскресенский путепровод. На этот долгострой продолжительностью более 30 лет израсходованы уже десятки миллиардов гривен. Его реальной стоимости не знает никто, как и того, какая часть этих денег была украдена.

Так, в феврале 2023 года прокуратура выяснила, что на строительстве моста разворовали 36 миллионов гривен , а в июне Киевская прокуратура сообщила, что во время строительства могли разворовать еще 104 миллиона гривен. В августе 2024 года субподрядчик строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве получил подозрение о присвоении шести миллионов гривен.

И вот свежий скандал: 18 декабря Киевская городская прокуратура заявила , что через суд требует признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского моста из-за немотивированного роста вдвое стоимости его строительства и наличия признаков сговора при проведении тендера.

"Установлено, что в апреле 2017 года КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частное общество заключили договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода стоимостью более 4,3 млрд грн. В течение 6 лет сторонами заключались дополнительные соглашения, которыми увеличивался срок исполнение договора и его цена. По состоянию на декабрь 2024 года по договору уплачено более 8,7 млрд гривен. Кроме того, Антимонопольным комитетом Украины установлено, что 2 участника тендера на проведение строительства (в том числе и победитель) еще в 2017 году согласовывали свои действия. Так, участники тендера пользовались одним IP-адресом и одним устройством, коммуницировали между собой, привлекали одно и то же уполномоченное лицо. Таким образом, Антимонопольный комитет пришел к выводу, что компании, участвовавшие в тендере, имеют общие интересы и взаимосвязи", — говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

Впрочем, есть в истории с Подольско-Воскресенским мостом и положительный момент – с 1 декабря он был наконец открыт. Считается, что его проектная пропускная способность составит 60 тысяч автомобилей в сутки.

Хотя, вряд ли в нынешнем состоянии он столько потянет. Проблема в том, что в настоящее время во многих местах он не полностью достроен, а отсутствие адекватных съездов вызывает немало проблем у водителей. Обещанное же метро, которое должны были пустить по этому мостовому переходу, – вообще только в планах. По данным специалистов, ждать его придется еще годы. А значит, Подольско-Воскресенский мост и дальше будет потенциальной "коррупционной" кормушкой для всех причастных к его строительству. Однако некоторые собеседники прямо говорят — на фоне находящихся в аварийном состоянии других мостов в Киеве Подольско-Воскресенский может стать спасительной соломинкой для жителей левого берега. Очень дорогой "спасительной соломинкой".

В материале перечислена только часть громких строительных скандалов, напрямую связанных с киевскими чиновниками и депутатами. Но стоит не забывать, что публичность и огласка вокруг всех этих историй – один из эффективных инструментов противодействия строительным аферам и коррупции, которой, к сожалению, до сих пор пронизана киевская власть. А значит, редакция "Телеграфа" и дальше будет пытаться не упускать из виду все упомянутые, а также другие случаи строительных махинаций в Киеве. Очень надеемся, что в конце 2025 года список будет меньше. Хотя, честно говоря, верится в это не слишком. Не переключайтесь!