Один из департаментов КГГА провел сомнительные тендеры: СМИ разбирались

К закупкам появилось много вопросов

Департамент территориального контроля Киевской городской государственной администрации (КГГА), ответственный за парковку и демонтаж МАФов, объявил два тендера на закупку систем видеонаблюдения и нагрудных видеокамер, общая ожидаемая стоимость которых составляет 4,75 млн грн. Тендеры касаются закупки оборудования для мониторинга парковки и контроля демонтажа незаконных киосков в столице.

С сомнительными закупками разбиралось издание "Наши деньги". СМИ пишет, что один из тендеров, касающийся систем видеонаблюдения, уже на завершающем этапе.

15 ноября заказчик объявил о намерении заключить соглашение с единственным участником — компанией "Хендел", которая получила право поставлять 10 док-станций SafetyEye SE-DS1A8CF, предназначенных для зарядки и хранения данных по нагрудным видеокамерам. Одна док-станция стоит 314 тыс. грн, что вызывает вопросы по стоимости, ведь эти станции имеют функцию распознавания лица, сенсорный экран, 2 ГБ оперативной памяти и диск на 2 ТБ, а каждая станция способна заряжать восемь камер одновременно.

Тендер на закупку видеокамер SafetyEye SE-BC632D, стоимость которых составляет 12,5 тыс. грн за единицу, в настоящее время обжалуется. Предпринимательница Кира Коворотня пожаловалась в Антимонопольный комитет из-за дискриминационных требований к техническим характеристикам, в частности, по использованию специальных док-станций с Linux и функцией распознавания лица.

В предоставленном "Хендел" сертификате соответствия производителем продукции SafetyEye указана компания "Muquan`an (Hangzhou) Technology Co., Ltd." (Китай) Также "Хендел" предоставила авторизационное письмо от официального дистрибьютора ТМ SafetyEye в Украине ООО "Виатек".

В то же время возникают опасения по поводу идентичности камер SafetyEye с продукцией китайской компании Hikvision, которая недавно попала в список международных спонсоров войны из-за своей деятельности в России. Камеры SafetyEye имеют технические характеристики, совпадающие с моделями Hikvision, вызывая сомнения в их происхождении.

Также СМИ подвергают сомнению прозрачность тендера. Департамент территориального контроля КГГА с 2023 года возглавляет Михаил Будилов.

Компания "Хендел", основанная в феврале 2022 года, первоначально руководствовалась Николаем Зинкиным. С декабря 2022 года владельцем и директором фирмы стал Николай Пихтин. Ранее, в период с 2017 по 2021 год, Пихтин возглавлял КП "Информатика", подчиняющееся Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА. Этот департамент в 2017-2020 годах возглавлял Юрий Назаров.

Всего с января 2023 года "Хендел" получила государственные подряды на сумму 87,92 млн грн.

С 2018 года компания "Виатек" получила тендерные контракты на сумму 30 млн грн, а "Мир камер" — на 275 тыс. грн. грн с 2022 года.

Тендеры на закупку видеокамер и док-станций оказались спорными не только из-за цен и качества товара, но и из-за связей с компаниями.

Ранее "Телеграф" писал, что владельцем участка под паркинг на Старокиевской горе оказалась соратница Виталия Кличко. Как выяснилось, один из участков, находящийся в рамках Детального плана территорий (ДПТ) паркинга, имеет достаточно интересного владельца, связанного с мэром Киева коммерческими связями.