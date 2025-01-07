Чиновники КГГА требовали еженедельную "дань" с перевозчиков: что им светит

Они требовали взятки в том числе и с жены военного, управлявшей фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит

Заместитель начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, директор Коммунальной службы перевозок КГГА и руководитель одного из транспортных предприятий предстанут перед судом. Чиновники требовали со столичного перевозчика по 40 тысяч гривен в неделю за право возить пассажиров, а руководитель транспортного предприятия был посредником при получении денег.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд. Как установило досудебное расследование, в 2024 году заместитель начальника Департамента инициировал расторжение договора о пассажирских перевозках на одном из городских автобусных маршрутов. Предприниматель через посредника получил предложение поиска "компромисса". Чиновники КГГА требовали еженедельно платить им по 40 тысяч гривен: тариф за каждый автобус в будний день составлял 800 гривен, в выходной – 600. Задокументированы факты получения "данных" на общую сумму 280 тысяч гривен.

Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА пытался через суд обжаловать сообщение о подозрении. Однако Киевский апелляционный суд признал его законным и обоснованным. Двое других фигурантов также обжаловали в суде сообщения о подозрении и также безрезультатно.

В ДБР уточнили, что должностные лица требовали взятки, в том числе и от жены военнослужащего, руководившей фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Она обратилась в ДБР в апреле 2024 года и заявила о системном давлении и угрозах расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на сотрудничество.

Как сообщал "Телеграф", в конце декабря сотрудники ДБР задержали депутата Львовского облсовета и заместителя городского головы одной из ОТГ региона во время получения большой взятки. Всего они мошенническим способом пытались "выманить" у местного бизнесмена 1 миллион 200 тысяч гривен.