Кличко обещал, но... В КГГА сказали, сколько времени нужно на снос корпуса "Большевика" и ремонт Шулявского моста

Шулявский путепровод в Киеве "реконструируют" уже восемь лет

Оказывается, работы по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве в 2024 году были полностью заморожены. Хотя ранее мэр Виталий Кличко обещал, что всю развязку должны достроить именно к середине 2024 года. К тому же в 2019 году он также обещал выполнить работы "до лета".

Реконструкцию Шулявского путепровода должны возобновить после демонтажа здания цеха №5 АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") при наличии финансирования. При этом только процесс сноса здания может продлиться до конца текущего года.

Такой вывод можно сделать из ответа на запрос "Телеграфа", предоставленного КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" (КП "ДБШТС") Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА.

"В связи с введением военного положения работы на Объекте (имеется в виду реконструкция развязки на Шулявском путепроводе, — ред.) были приостановлены. Программой экономического и социального развития г. Киева на 2024 год финансирование Объекта не было предусмотрено, а в соответствии с п. 6.5 распоряжения Киевской городской военной администрации от 29.12.2023 № 1107 "О Программе экономического и социального развития г. Киева на 2024-2026 годы" запрещено выполнение любых работ на объектах, по которым не предусмотрено финансирование за счет бюджетных средств и выполнение работ сверх установленных Программой объемов финансирования капитальных вложений и капитального ремонта. По состоянию на 09.01.2025 года никакие работы на Объекте не проводятся", — говорится в ответе на запрос издания.

По данным КП "ДБШТС", на данный момент на Шулявском путепроводе был выполнен демонтаж существующего аварийного путепровода, строительство нового путепровода и подходов, организовано дорожное движение временными технологическими проездами, осуществлена реконструкция подземного пешеходного перехода.

"После демонтажа цеха №5 АО "Первый Киевский машиностроительный завод" будут выполняться работы по ІІ очереди строительства Объекта. Согласно тендерной документации срок выполнения работ по демонтажу цеха №5 составляет 5 месяцев с даты передачи строительной площадки, но не позднее 25.12.2025. Сроки завершения строительства Объекта в целом будут зависеть от наличия соответствующего финансирования", — указано в ответы на запрос.

Стоит отметить, что 13 января 2025 года состоялся тендер на выполнение работ по демонтажу корпуса бывшего завода "Большевик", без которых невозможно продолжение реконструкции Шулявского моста. Победителем стало ООО "Энерго-дорожное строительство", которое предложило выполнить работы значительно дешевле начальной суммы — за 80,55 млн грн против 126,2 млн грн.

В КГГА также разъяснили ситуацию с отсутствием на Шулявском мосту адекватной инфраструктуры, которая должна была бы помочь передвигаться по его поверхности маломобильным гражданам.

"Указанная в информационном запросе часть Шулявского путепровода не является пешеходным переходом, а является технологическим проходом для обслуживания путепровода. Движение пешеходов через Берестейский проспект осуществляется через подземный пешеходный переход, который оборудован лифтовыми подъемниками", — сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Что касается свалок мусора на строительной площадке под мостом, о которых недавно писал "Телеграф", то в КГГА возлагают вину за ситуацию на генподрядчика работ по реконструкции Шулявского путепровода.

Напомним, речь идет о компании "Северо-Украинский Строительный Альянс", которую связывают с давним другом Виталия Кличко, экс-депутатом Киевсовета от партии УДАР и экс-президентом корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем. Сейчас прокуратура требует разорвать тендер с этим подрядчиком и отменить договор из-за вопиющих нарушений.

"Генподрядчик отвечает за соблюдение санитарных правил, технику безопасности при выполнении работ, за обеспечение безопасности движения в местах выполнения работ, а также систематическую уборку строительной площадки. После возобновления финансирования генеральным подрядчиком будут приняты меры по приведению территории Объекта в надлежащее санитарно-техническое состояние", — указано в ответе на запрос нашего издания.

"Телеграф" будет продолжать изучать ситуацию вокруг важных объектов столицы, и, в частности, объектов мостовой инфраструктуры. Не переключайтесь.