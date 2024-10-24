Торопиться не будут? В КГГА рассказали, когда дадут тепло в дома киевлян

Это зависит от одного фактора

По состоянию на 24 октября в Киеве уже начали давать отопление более чем в 1237 заведениях социальной сферы: садики, школы, больницы, которые больше всего нуждаются в тепле. Оно подается согласно заявкам руководителей этих учреждений.

Об этом говорится в ответе Киевской городской государственной администрации на запрос "Телеграфа". Относительно жилого фонда – городские власти ориентируются на погоду.

В КГГА отметили, что решение о подключении жилого фонда к отоплению Киев будет принимать, исходя из температуры наружного воздуха. Согласно нормам, среднесуточная температура в течение трех суток должна быть ниже +8 градусов.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, отопительный сезон начнут в конце октября – начале ноября, когда снизится температура воздуха. Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны вопрос расходования энергоресурсов в десятки раз более критический и острый, поэтому город руководствуется рациональным подходом, учитывая погоду.

Пантелеев отметил, что глобальных технических проблем для старта отопления у города нет. По его словам, на наиболее аварийных участках заменены трубопроводы теплоснабжения.

"В общей сложности около 55 км сетей мы заменили. Это не так много, как мы делали до войны, впрочем, несмотря на финансовый дефицит, модернизация системы теплоснабжения остается приоритетной", — отметил замглавы КГГА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит отопление электрическим обогревателем по новым тарифам.