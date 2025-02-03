Служебное жилье для военных в Киеве: на корректировку проекта потратят почти 5 миллионов?

Финансирование осуществляется за счет средств государственного бюджета

Главный центр капитального строительства, реконструкции и закупок Государственной пограничной службы Украины планирует потратить около 5 миллионов гривен на корректировку проектной стадии и разработку новой стадии рабочей документации для строительства служебного жилья в Киеве. Победителя определят по результатам открытых торгов.

Соответствующая информация появилась в электронной системе государственных закупок Prozorro. Тендер объявлен 3 февраля, а прием предложений продлится до 20 февраля. Ожидаемая стоимость работ составляет 493 7667,85 грн.

Согласно документации, речь идет о многоэтажном жилом доме на территории воинской части 1498 года в Дарницком районе столицы по адресу ул. Света, 6.

Предполагается 159 квартир в трех секциях, а также подземный паркинг. Проектирование должно осуществляться в две стадии: коррекция стадии "Проект" и разработка стадии "Рабочая документация".

Финансирование осуществляется на средства государственного бюджета. В то же время вопрос, почему уже запланированный проект требует значительной корректировки, остается открытым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что компания "Альфа Секьюрити", специализирующаяся на охранных услугах, получила контракт на поставку флисовых курток для ВСУ, предложив цену ниже себестоимости. Военные получили часть заказа с задержкой, а независимые лабораторные исследования обнаружили, что продукция не отвечает техническим требованиям. Есть подозрения, что куртки были импортированы из Китая или Вьетнама и сопровождались поддельными документами.