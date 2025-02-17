Курьер Новой почты заблокировал улицу и устроил транспортный коллапс в Киеве (фото)

Ему помогали все

В понедельник, 17 февраля, курьер Новой Почты застрял между трамвайными путями. Он решил объехать пробку.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Инцидент произошел на Куреневке.

В местных телеграмм-каналах сообщили, что движение трамваев остановилось. На опубликованных кадрах заметно, что транспорт стоит на путях. А водитель непрерывно пытается вытащить автомобиль.

На фото также заметны многие люди, которые пытаются помочь ему, чтобы не задерживать движение трамваев.

Киевляне отреагировали на это. Они написали свое мнение в комментариях.

Напомним, на днях сильный снегопад в Украине, который начался еще в субботу, 15 февраля, вызвал немало коллапсов на дорогах. Так, например, в Каменске пассажирский автобус не смог подняться на небольшую горку. Автобус несколько раз пытается преодолеть поворот и подняться вверх по улице, но не получалось. Авто преодолевало всего несколько метров пути и начинало буксовать через нерастворенную дорогу.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе возле Тернополя произошла головокружительная авария с участием двух грузовиков.