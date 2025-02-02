Зам главного антикоррупционера Минобороны попал в ДТП в Киеве: он пострадал - источник

В аварии, предварительно, было три автомобиля

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, якобы участником которого стал заместитель начальника по выявлению и предотвращению коррупции министерства обороны Украины Владимир Котвицкий. Он получил травмы.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на собственный источник. Как стало известно, ДТП случилось на перекрестке улицы Соломенская и Механизаторов.

В аварии было три машины. Предварительно, Котвицкий мог быть за рулем автомобиля Nissan Qashqai и врезался в Ford Fiesta.

Отмечается, что у Котвицкого в результате дорожно-транспортного происшествия якобы есть синяки, а также ушибы кистей и коленей.

"Телеграф" обратился к Котвицкому, чтобы выяснить детали, однако он сказал, что не хочет давать никаких комментариев по данному поводу.

В пресс-службе Полиции Киева нашим журналистам ответили, что проверят эту информацию. В случае получения новых данных от правоохранителей, информация в этом материале будет обновлена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что недалеко от села Засулье Лубенской общины 24 января около 8:40 на трассе Киев-Харьков произошла смертельная авария. Столкнулись грузовик и внедорожник, в результате чего погибла женщина и еще три человека травмировались. По данным следствия, автомобиль "Lexus", которым управлял водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium. Он стоял вне автострады. В результате аварии 39-летняя пассажирка авто скончалась на месте от полученных травм. Погибшей оказалась известная блогерша Анна Жук.