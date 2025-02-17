Кур'єр Нової пошти заблокував вулицю і влаштував транспортний колапс у Києві (фото)

Йому допомагали всі

У понеділок, 17 лютого, курʼєр Нової Пошти застряг між трамвайними коліями. Він вирішив обʼїхати затор.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Інцидент стався на Куренівці.

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що рух трамваїв зупинився. На опублікованих кадрах помітно, що транспорт стоїть на коліях. А водій безперервно намагається витягти автівку.

На фото також помітно багато людей, які намагаються допомогти йому, аби не затримувати рух трамваїв.

Кияни відреагували на це. Вони написали свою думку у коментарях під дописом.

Нагадаємо, днями сильний снігопад в Україні, який почався ще в суботу, 15 лютого, спричинив чимало колапсів на дорогах. Так, до прикладу, у Кам'янську пасажирський автобус не зміг піднятись на невелику гірку. Автобус кілька разів намагається подолати поворот та піднятися вверх по вулиці, але не виходило. Авто долало лише кілька метрів шляху і починало буксувати через нерозчинену дорогу.

Раніше "Телеграф" писав, що на трасі біля Тернополя сталася карколомна аварія за участі двох вантажівок.