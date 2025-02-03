Две фуры просто смяло: возле Покровска произошло ужасное ДТП с участием 4 авто (видео)

Одна фура лежит в кювете

Вблизи Павлограда на Днепропетровщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пока неизвестно, пострадали ли водители и пассажиры, однако в сети заявляют, что, вероятно, без раненых не обошлось.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале "Труха Днепр". Отмечается, что авария произошла в населенном пункте Бажаны. Как видно на видео, одна фура лежит на боку в кювете, у другой сильно повреждена кабина. Также повреждены 2 легковых автомобиля.

"Случилось это в Бажанах, на трассе в Покровск. Видимо, не обошлось без пострадавших", – дописали авторы публикации.

Пользователи мессенджера заметили, что на этом участке дороги всегда оживленное движение и часто случаются аварии.

"На этой трассе очень оживленное движение автотранспорта. По Павлограду вообще бесконечный поток машин в обе стороны", – дописали комментаторы.

В патрульной полиции Днепропетровской области пока не сообщали детали аварии – ни обстоятельства, ни состояние участников аварии пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Киеве. Его участником, вероятно, стал заместитель главного антикоррупционера Украины.