Автомобиль Кабмина попал в ДТП в Киеве

Причины происшествия выясняет полиция

В Киеве внедорожник въехал в автомобиль, принадлежащий Кабинету министров. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил проинформированный источник "Телеграфа". Он отметил, что авария произошла на парковке на улице Евгения Коновальца, 32Г (неподалеку от Киевского национального университета культуры).

Согласно имеющейся информации, автомобиль Jeep Compass 2008 года выпуска сдавал назад и въехал в припаркованный автомобиль Skoda Superb 2017 года выпуска, который принадлежит Кабинету министров Украины.

Информации о пострадавших не поступало. На место отправились правоохранители, чтобы установить все детали произошедшего и оценить причиненный ущерб.

Как сообщалось ранее, в селе Озерное (Одесская область) местный житель на автомобиле ВАЗ-2103 объезжал отару овец и сбил ребенка. В ходе следственных действий стало известно, что у водителя не было прав, а у автомобиля была неисправна система торможения. Ребенок получил тяжелые телесные травмы, а водителя приговорили к лишению свободы на срок в пять лет с запретом садиться за руль.