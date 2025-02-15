На трассе возле Тернополя столкнулись две фуры: одну вывернуло кабиной к небу (фото и видео)

Две фуры столкнулись на ледяной дороге

Утром субботы, 15 ноября, на трассе возле Тернополя произошла авария с участием двух грузовиков. Соответствующие фото и видео очевидцы выкладывают в телеграмм-каналах.

"УЖАС! Фуру вывернуло посреди трассы. Авария произошла в Городище. Предварительно, без пострадавших. Движение затруднено, потому что одна полоса перекрыта", — говорится в сообщении.

И действительно, на фото и видео видно, что в результате столкновения фуру так вывернуло, что кабина приподнялась. Телеграф узнал детали столкновения в полиции Тернопольщины.

В пресс-службе ГУНП в Тернопольской области нам рассказали, что ДТП произошло при участии двух фур через скользкую дорогу. Один из грузовиков был пуст, другой перевозил кукурузу. Водитель грузовика сообщил, что на скользкой части дороги не смог остановить транспортное средство – его занесло. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

Впрочем, движение на автодороге затруднено. Водители предварительно трезвые, но у них все равно взяли кровь на содержание алкоголя. На месте аварии работает следователь.

Где произошла авария

Также ранее "Телеграф" писал, что автомобиль Кабмина попал в ДТП в Киеве. Причины происшествия выясняется полицией.