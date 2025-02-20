В Киеве обсудят вызовы безопасности к третьей годовщине полномасштабного вторжения

Мероприятие посвящено третьей годовщине полномасштабного вторжения

В Киеве состоится важное мероприятие по безопасности. 21 февраля в 17:00 Киевский форум безопасности соберет ведущих международных экспертов и дипломатов для обсуждения актуальных вопросов безопасности. Специальное событие посвящено третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди ключевых спикеров – генерал Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ и командующий Центральным командованием США. К дискуссии также примут участие посол ЕС в Украине Катарина Матернова, глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер и посол Канады Наталья Цмоц. Модерировать мероприятие председатель Киевского форума безопасности, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Об этом сообщают на сайте Киевского форума безопасности.

Прямую трансляцию можно будет просмотреть на официальных ресурсах КБФ: странице форума в Facebook, официальном сайте, YouTube-канале Фонда "Открой Украину" и на личных страницах Арсения Яценюка.

Киевский форум безопасности является главной площадкой для обсуждения вопросов войны, мира и безопасности как национального, так и мирового масштаба.

Информационными партнерами будут ведущие украинские издания: Эспрессо, Телеграф, Defense Express, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", INDEX.

Ранее "Телеграф" также писал, что Польша и дальше будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО. Европа будет сильнее только вместе с Украиной, уверена заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.