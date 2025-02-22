США представили свой вариант резолюции ООН к годовщине вторжения России в Украину

РФ внесла правку

США предложили собственный проект резолюции ООН по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину. Документ состоит из трех абзацев и содержит призывы прекратить "конфликт" и установить продолжительный мир между Украиной и Россией.

Как сообщает Reuters, Штаты внесли свой проект резолюции 21 февраля. В документе США выражают сожаление по поводу гибели людей в ходе "российско-украинского конфликта". В резолюции отмечается, что "главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров".

Документ называет войну, что Россия ведет против Украины "конфликтом" и призывает к его скорейшему завершению и установлению "длительного мира между Украиной и РФ". Как пишут СМИ, в выдвинутом США проекте нет никаких упоминаний оккупированной Россией территории Украины. Новый вариант резолюции имеет существенное отличие — в нем отсутствуют обвинения в адрес Москвы, хотя ранее США поддерживали документы, где Россия четко определялась как сторона, начавшая конфликт.

Как на инициативу США отреагировала Россия

В свою очередь Россия предложила собственную поправку в документ. Она хочет внести такую формулировку: "призывает к быстрому прекращению конфликта, в частности путем устранения его первопричин, и далее призывает к продолжительному миру между Украиной и Россией".

Представитель России в ООН Василий Небензя положительно оценил американскую инициативу, охарактеризовав ее как "хороший шаг". По информации от пожелавшего остаться неназванным российского дипломата, Россия готова поддержать резолюцию США при условии одобрения ее поправки Генеральной Ассамблеей. Небензя также подтвердил, что американская сторона заранее проинформировала его о содержании документа, прежде чем направить его всем 193 членам Генассамблеи.

Как сообщал "Телеграф", сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законодатели хотят предоставить документ в Палате представителей.