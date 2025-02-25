Киев охватил транспортный коллапс после отбоя тревоги: метро захлебывается, а такси "золотое" (видео)

На некоторые станции метро людей не пускали более получаса

После длительной воздушной тревоги в Киеве утром 25 февраля на станциях метро образовались толпы. Сразу после отбоя киевляне ринулись в подземку, что повлекло за собой значительное скопление людей.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что заранее подготовили подвижной состав для восстановления нормального транспортного сообщения. Отмечается, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, количество поездов на линиях постепенно увеличивается.

В настоящее время интервалы на линиях составляют:

"красная" – 5 мин;

"синяя" – 4:30 мин;

"зелено" – 6 часов мин.

По информации специалистов подземки, часть поездов заранее разместили в туннелях, чтобы быстро запустить движение после тревоги.

Также метро производит интенсивную выдачу поездов из электродепо на все три линии. Кроме того, организована транзитная подача складов непосредственно к наиболее загруженным станциям, чтобы минимизировать время ожидания пассажиров, добавили в КГГА.

В местных телеграм-каналах писали о ситуации на станциях столичного метро. Пользователи сети сообщали, что станцию "Левобережная" не открывали полчаса после отбоя. "Арсенальная" – пассажиры жаловались, что их не пускали дальше по маршруту.

На "Черниговской" вход в метро не открывали более получаса после объявления отбоя воздушной тревоги. На станции метро "Позняки" негде пройти.

Также люди сообщают о космических тарифах такси. Стоимость поездки приближается к 1500 грн.

В сети киевляне сообщают, что на остановках наземного общественного транспорта ситуация не лучше. Автобусы полностью забиты людьми.

Также добавим, Kyiv City Express сообщает о задержке поезда со станции "Дарница" в направлении "Русановки". Электричка Б07 задерживается на 36 минут по техническим причинам.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Произошло повышение концентрации взвешенных веществ. Киевляне жалуются на ужасный запах в воздухе.