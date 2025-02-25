Россияне атаковали Киевскую область. Есть повреждения и пострадавшая (фото)

Женщина получила резаную рану.

Утром во вторник, 25 февраля, в Обуховском и Фастовском районах Киевской области зафиксированы последствия вражеского удара дронами. В результате атаки в Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина, получившая резаную рану ноги.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашника. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщают в полиции Киевщины, по состоянию на 7:00 утра в Обуховском районе повреждены два частных дома, хозяйственное здание, гаражное помещение и автомобиль. Одно из зданий получило частичное разрушение. Также зафиксированы повреждения двух жилых домов в Фастовском районе. На фото также видны выбитые окна.

На местах ударов работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники, документирующие последствия обстрелов. Правоохранители собирают вещественные доказательства для возбуждения уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Ранее "Телеграф" также писал, что в Черкассах раздался взрыв во время массированной ракетной атаки. На город уходило три группы ракет, еще одна группа двигалась на Смелое.