Київ охопив транспортний колапс після відбою тривоги: метро захлинається, а таксі "золоте" (відео)

На деякі станції метро людей не пускали понад пів години

Після тривалої повітряної тривоги у Києві вранці 25 лютого на станціях метро утворилися натовпи. Відразу після відбою кияни ринули у підземку, що спричинило значне скупчення людей.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що завчасно підготували рухомий склад для відновлення нормального транспортного сполучення. Зазначається, що після відбою повітряної тривоги метрополітен працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лініях поступово збільшується.

Наразі інтервали на лініях становлять:

"червона" – 5 хв;

"синя" – 4:30 хв;

"зелена" – 6:00 хв.

За інформацією фахівців підземки, частину поїздів заздалегідь розмістили в тунелях, щоб швидко запустити рух після завершення тривоги.

Також метро здійснює інтенсивну видачу поїздів з електродепо на всі три лінії. Крім того, організовано транзитну подачу складів безпосередньо до найбільш завантажених станцій, щоб мінімізувати час очікування пасажирів, додали у КМДА.

У місцевих телеграм-каналах писали про ситуацію на станціях столичного метро. Користувачі мережі повідомляли, що станцію "Лівобережна" не відкривали пів години після відбою. "Арсенальна" – пасажири скаржилися, що їх не пускали далі по маршруту.

На "Чернігівській" вхід у метро не відкривали понад пів години після оголошення відбою повітряної тривоги. На станції метро "Позняки" немає, де пройти.

Також люди повідомляють про космічні тарифи таксі. Вартість поїздки наближається до 1500 гривень.

У мережі кияни повідомляють, що на зупинках наземного громадського транспорту ситуація не краще. Автобуси повністю забиті людьми.

Також додамо, Kyiv City Express повідомляє про затримку поїзда зі станції "Дарниця" у напрямку "Русанівки". Електричка Б07 затримується на 36 хвилин з технічних причин.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря. Відбулося підвищення концентрації завислих речовин. Кияни скаржаться жахливий запах в повітрі.