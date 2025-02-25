Грязное облако пыли над Киевом и рядом регионов: где сейчас дышать тяжелее всего (карта)

Облако грязи в воздухе накрыло чуть ли не пол Украины

В столице Украины зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Произошло повышение концентрации зависших веществ.

По данным официального канала КГГА, главной причиной такой ситуации стала накапливающаяся в атмосфере пыль.

Специалисты объясняют, что маловетренные погодные условия и повышенное атмосферное давление препятствуют естественному рассеянию вредных примесей. Частицы пыли остаются в воздухе дольше обычного, что приводит к ухудшению общей экологической ситуации в городе.

Подобные ситуации с ухудшением качества воздуха происходят в мегаполисах периодически и в основном носят временный характер. Обычно после изменения погодных условий, включая усиление ветра или выпадение осадков, состояние воздуха нормализуется.

Чтобы защитить свое здоровье во время этого периода, киевлянам рекомендуют соблюдать ряд мер. Прежде всего следует держать окна закрытыми, чтобы минимизировать попадание загрязненного воздуха в дом. Также следует ограничить время нахождения на открытом воздухе, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, детей и пожилых.

Владельцам воздухоочистителей советуют включить приборы на максимальную мощность для более эффективной фильтрации воздуха в помещениях.

Городские власти призывают горожан следить за актуальными показателями качества воздуха через специальные ресурсы. В частности, можно воспользоваться онлайн-системой мониторинга по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua/ или загрузить приложение "Киев Цифровой" на смартфон https://kyiv.digital/start.

Отметим, что подобная ситуация 25 февраля во многих городах и областях Украины и центральной ее части. В частности, по данным Saveecobot, самая плохая ситуация в Житомире и области. Здесь показатель достигает отметки 254 – очень вредный уровень.

Напомним, что недавно в Киеве также резко ухудшилось качество воздуха. В некоторых районах было нечем дышать.